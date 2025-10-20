Женщина 9 лет была уверена в породе собаки, но ДНК-тест перевернул все. / © reddit.com

Брианна из Техаса была уверена, что точно знает породу своего любимца Медведя, которого взяла щенкам почти десять лет назад. Ей сообщили, что Медведь — рыжий трехцветный метис, рожденный от матери бордер-колли и отца австралийской овчарки. Но когда она сделала ДНК-тест, была очень сильно уязвлена результатами.

Об этом пишет Newsweek.

«Он сразу привлек мое внимание, поскольку был немного больше и отличался от других щенков,» — рассказала 25-летняя Брианна.

После девяти лет совместной жизни, когда Брианна решила сделать ДНК-тест собаке своего мужа, она не удержалась и протестовала Медведя, ожидая подтверждения уже известных пород.

Шокирующий результат

Результаты теста полностью озадачили женщину. Медведь оказался чистокровной, 100-процентной австралийской овчаркой, не имея в своей ДНК никакого следа бордер-колли.

«Я была уверена, что это будет наполовину австралиец, наполовину бордер-колли просто потому, что мне так сказали. Но я, конечно, была шокирована тем, что он на 100 процентов австралийская овчарка», — призналась Брианна.

Она предположила, что первоначальное недоразумение возникло из-за внешности матери щенка: вероятно, она была австралийской овчаркой с редко встречающимися хвостом, тогда как рабочие линии этой породы имеют более гладкую шерсть, похожую на бордер-колли.

Результаты ДНК теста. / © reddit

Реакция Интернета

Брианна поделилась неожиданными результатами в сети Reddit, написав: «Это заставило меня задуматься. Не более ли вероятно, что человек, от которого я его получила, не знал, что мама австралийка? В конце концов, она походила на бордер-колли».

Пользователи Интернета очень положительно отреагировали на историю, отмечая, что Медведь выглядит «прекрасно» и является «австралийцем мечты». Один из комментаторов предположил, что это типичная неразбериха, поскольку австралийских овчарок часто принимают за бордер-колли.

Несмотря на генетическую неразбериху, для Брианны Медведь, которого она называет своей «тенью» за преданность и веселый характер, остается «лучшей собакой».

