Женщина 9 месяцев притворялась беременной, чтобы "родить" куклу: какова была реакция жениха

Жительница Великобритании Кира Казинс придумала беременность и даже рождение ребенка. Все ее родственники и даже парень поверили в это и готовились к родам. Впоследствии женщина заявила, что «младенец умер». После резкой критики Кира извинилась у родных и друзей.

Об этом пишет mirror.co.uk

Кира Казинс убедила своих близких, что она беременна, а затем «родила» дочь Бонни-Лей Джойс. Те, кто поздравлял ее с этим событием, даже не подозревали, что Бонни-Лей на самом деле была чрезвычайно реалистичной куклой-реборном.

Притворяясь беременной на протяжении девяти месяцев с помощью накладного живота, Кира информировала своих подписчиков в социальных сетях о своих успехах, делясь видеороликами о том, как «маленькая принцесса толкается», а также о своей вечеринке с раскрытием пола ребенка, украшенной розовым конфетти.

Родственники и друзья не знали, что на самом деле происходит, а будущей маме даже подарили роскошную детскую коляску стоимостью 1000 фунтов. стерлингов. Даже парень Киры, отец якобы будущего ребенка, как сообщается, не имел представления, что на самом деле никакого ребенка не существует.

Затем Кира пошла еще дальше, притворившись, что родила самостоятельно девочку, которая страдала сердечной болезнью. Однако в конце концов близкие Киры забеспокоились, когда заметили, что «ребенок» не плакал, а Кира не позволяла никому его трогать, утверждая, что это из-за того, что она недавно прошла обследование.

Впоследствии девушку разоблачили ее родственники. После этого Кира не общалась с семьей. Подруга Киры отметила, что парень девушки не знал, что беременность фиктивная и ему она написала, что «дочь умерла».

«Я не могу представить, что он, наверное, сейчас чувствует, и все остальные, кому врали месяцами. Все ей поверили. Она раскрыла пол, опубликовала фотографии сканирования и даже сказала, что у ребенка дырка в сердце. Потом она написала мне, что ребенок родился. Мы все были так счастливы», — рассказала подруга Киры.

Сама женщина решила извиниться за свой поступок.

«Я не была беременна. Не было никакого ребенка. Я все выдумала и завела эту историю слишком далеко. Я подделала сканы, сообщения, всю историю рождения и вела себя так, будто кукла была настоящим ребенком. Я знаю, как это плохо, я облажалась. Просто не знала, как остановиться, когда уже начала. У меня нет оправдания. Я была не в лучшем психологическом состоянии, но это не оправдывает моих поступков. Я знаю, что это будет преследовать меня еще долго и что я, вероятно, потеряла друзей, которых никогда не верну», — заявила она.