Женщина 960 раз пыталась получить водительские права: настойчивость закончилась сюрпризом

После того, как настойчивая кореянка потратила почти 12 500 евро на автошколу, известный автопроизводитель подарил ей автомобиль.

69-летняя гражданка Южной Кореи Ча Са Сун на протяжении трех лет регулярно сдавала экзамены для получения водительских прав, необходимых ей для ведения бизнеса. Больше всего попыток она предприняла на письменных тестах.

Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило издание Mirror.

После первой неудачи женщина пыталась сдать письменный экзамен сначала пять раз в неделю, а затем дважды в неделю. Общее количество попыток достигло 950.

С первого раза сдать практический экзамен ей тоже не удалось. Лишь десятая попытка оказалась успешной и ей наконец-то выдали желаемый документ.

За время обучения в автошколе она заплатила около 12 500 евро.

Фото: скриншот с видео

Ее инструктор по вождению сказал, что почувствовал облегчение, когда Ча Са Сун наконец добилась успеха.

“Когда она наконец получила права, мы все вышли, чтобы ободрить и обнять ее, подарили ей цветы. Было ощущение, будто с наших спин сняли огромное бремя. У нас не хватило смелости сказать ей сдаться, потому что она продолжала пытаться”. – рассказал он.

После этого случая женщина стала национальной знаменитостью и снялась в рекламе Hyundai. Известный автопроизводитель подарил ей новый автомобиль стоимостью почти 13 000 евро, тем самым компенсировав затраты на длительное и дорогостоящее обучение.

Напомним, 27-летний водитель грузовика Шеннон из Великобритании придумала, как начать зарабатывать больше и основать собственную транспортную компанию. Для этого она начала продавать дальнобойщикам интимные фотографии.

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