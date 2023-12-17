Женщина берегла дерево до самой смерти: 100-летнюю елку продали на аукционе за 4 тысячи долларов

В Великобритании на аукционе за 4,328 долларов продали елку, приобретенную в 1920 году.

Об этом пишет CNN.

Елку привезли в дом Дороти Грант в Лестершир, что в английском графстве Восточный Мидлендс, в 1920 году, когда девочке было восемь лет.

Дороти берегла дерево до самой смерти. После этого елку унаследовала ее 84-летняя дочь Ширли Холл.

Женщина решила продать дерево, чтобы сохранить память о матери и тяжелой жизни 1920 года.

Аукционный дом Hansons Auctioneers в юго-восточном английском графстве Оксфордшир оценил 79-сантиметровое дерево всего в 76-102 доллара. Однако из-за большого ажиотажа среди покупателей лот удалось продать значительно дороже.

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