Женщина без диет похудела на 179 килограммов: что она делала (фото)

В Великобритании женщина, которая весила 291 килограмм, похудела до 112 килограммов благодаря операции по уменьшению желудка. Она говорит, что это изменило ее жизнь к лучшему, а потому она продолжает худеть.

Об этом пишет Daily Star.

Ранее Сара Нили весила 291 килограмм. Женщина была зависима от еды и страдала из-за того, что ей было трудно ходить. Она вспоминает, что пыталась обмануть маму, когда согласилась следить за тем, чтобы ее дочь меньше ела. Сара даже прятала продукты.

Фото: The Daily Star

Поэтому Нили, чтобы избежать диет, согласилась на операцию по уменьшению желудка и за первые два года похудела до 112 килограммов. Женщина признается, что даже теперь теряет вес и подчеркивает, что похудение изменило ее жизнь.

"Сейчас я люблю свою жизнь. Я могу только вообразить, что Бог запланировал для меня. Я знаю, что независимо от того, что жизнь подбрасывает мне, я выживу", — подытожила она.

Фото: The Daily Star

Напомним, 26-летняя Джейд Мандонгве похудела до неузнаваемости за несколько месяцев. Девушка чувствовала себя несчастливой из-за лишнего веса и однажды утром дала себе обещание похудеть.

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