Женщина без диет похудела на 179 килограммов: что она делала (фото)

Женщина признается, что похудение изменило ее жизнь.
В Великобритании женщина, которая весила 291 килограмм, похудела до 112 килограммов благодаря операции по уменьшению желудка. Она говорит, что это изменило ее жизнь к лучшему, а потому она продолжает худеть.
Об этом пишет Daily Star.
Ранее Сара Нили весила 291 килограмм. Женщина была зависима от еды и страдала из-за того, что ей было трудно ходить. Она вспоминает, что пыталась обмануть маму, когда согласилась следить за тем, чтобы ее дочь меньше ела. Сара даже прятала продукты.
Поэтому Нили, чтобы избежать диет, согласилась на операцию по уменьшению желудка и за первые два года похудела до 112 килограммов. Женщина признается, что даже теперь теряет вес и подчеркивает, что похудение изменило ее жизнь.
"Сейчас я люблю свою жизнь. Я могу только вообразить, что Бог запланировал для меня. Я знаю, что независимо от того, что жизнь подбрасывает мне, я выживу", — подытожила она.
Напомним, 26-летняя Джейд Мандонгве похудела до неузнаваемости за несколько месяцев. Девушка чувствовала себя несчастливой из-за лишнего веса и однажды утром дала себе обещание похудеть.
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