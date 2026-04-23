Женщина без конечностей шила ртом и вырастила троих детей — фото

История 81-летней жительницы Китая ошеломила тысячи людей: несмотря на то, что она родилась без рук и ног, женщина смогла самостоятельно воспитать троих детей и годами выполняла домашнюю работу.

Как пишет SCMP, речь идет о Ван Юше из города Байинь, провинция Ганьсу. Она появилась на свет с врожденной аномалией и с детства жила без конечностей.

По словам ее младшего сына Чжана Лиху, до 27 лет женщина даже не имела официального имени.

«Моя мама родилась без рук и ног, и больше 20 лет у нее даже не было имени. Только после того, как она в 27 лет вышла замуж за моего отца, сотрудник ЗАГСа дал ей имя Ван Юши, и с тех пор все ее так и называют», — рассказал он.

Несмотря на сложные условия, женщина создала семью и родила троих детей — дочь и двух сыновей. Из-за работы ее муж часто отсутствовал, поэтому основная тяжесть ухода за детьми и хозяйством легла на нее.

Несмотря на отсутствие конечностей, Ван Юши научилась выполнять повседневные дела самостоятельно: она готовила еду, стирала, латала одежду и даже шила.

Во время приготовления пищи женщина садилась на табурет и, опираясь на него, замешивала тесто и резала овощи. Одежду она шила ртом, а во время еды держала палочки между локтями.

«Тогда я была единственной, кто ухаживал за детьми. Жизнь была очень тяжелой, но я все равно была довольна. По крайней мере, мы никогда не голодали», — рассказала Ван.

Сейчас у всех трех ее детей уже есть собственные семьи. После смерти мужа, произошедшей более десяти лет назад, женщина живет с семьей младшего сына, который вместе с женой ежедневно заботится о ней.

В настоящее время Ван Юши испытывает проблемы со здоровьем — в частности гипертонию, однако ее состояние остается стабильным.

Ее сын также делится их повседневной жизнью в соцсетях, где за страницей следят сотни тысяч пользователей.

«Возможность быть рядом с мамой — это величайшее счастье. Пока мама здесь, здесь и есть дом», — сказал он.

История женщины вызвала мощный отклик в Сети.

«Судьба подарила ей адский старт, но она жила как воин», – написал один из пользователей.

«Так трогательно. Это действительно чрезвычайно, у меня на глазах слезы», — добавил другой.

«Лучшая мама. Невозможно представить себе, как она воспитала своих детей. Их преданность — это действительно ответное благословение», — отметил третий.

Напомним, мужчина ростом 122 см раскрыл секрет знакомств и обручился с "женой мечты".