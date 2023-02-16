Женщина благодаря цитате из Библии случайно нашла себе мужа: трогательная история

Пара решила рассказать свою историю любви, чтобы другие верили в судьбу и не отказывались от общения.

35-летняя Бренда Ривера-Стернс из штата Огайо в США случайно отправила на неизвестный номер цитату из Библии и нашла свою судьбу. Так она познакомилась со своим мужем Исайей Стернсом.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Бренда Ривера-Стернс и Исайя Стернс уже 12 лет вместе и совместно воспитывают шестерых детей. Пара поделилась трогательной историей, как они познакомились благодаря смс-сообщению с цитатой из Библии.

Бренда говорит, что в октябре 2009 года она пыталась отправить подруге отрывок из Библии, но случайно прислала его своему нынешнему мужу Исайе Стернсу, который родом из Джорджии находится в многих километрах от нее.

После этого мужчина отписал ей: "Аминь, кто это?" Так началось общение пары.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Мужчина вспоминает, что в этот судьбоносный день он приобрел новый мобильный телефон и ему нужно было сходить в компанию мобильной связи, чтобы приобрести стартовый пакет. Спустя полчаса он получил сообщение от неизвестной женщины, которая стала в будущем его женой.

Теперь пара считает, что их объединили высшие силы, а это сообщение стало судьбоносным. После смс Бренда и Исайя начали активно общаться, а спустя время впервые встретились и влюбились. Впоследствии они женились и родили шестерых детей.

Фото: dailymail.co.uk

Бренда решила рассказать свою историю, чтобы другие не разочаровались и верили, что им удастся встретить свою половинку.

"Не существует правильного или неправильного способа познакомиться с кем-то. Я думаю, что наша история вдохновит других не сдаваться и не отказываться от любви", – говорит женщина.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Напомним, во Львове девушка разыскала 22-летнего воина ВСУ из Житомирской области, который на фронте потерял руку и решил покинуть любимую, чтобы не быть для нее обузой. Пара поженилась прямо в больнице.

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