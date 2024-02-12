Женщина благодаря своей тете разбогатела на 50 000 долларов: что она сделала

Она чуть не потеряла сознание от шока.

Американка рассказала, что своевременное сообщение о ее тете привело к тому, что она разбогатела на 50 000 долларов.

Об этом пишет mdlottery.com.

Женщина из Аннаполиса, США получила SMS с просьбой забрать лотерейные билеты для своей тети. Посетив магазин, она купила и себе скретч-билет 50X The Cash за 10 долларов.

Он был выигрышным.

"Я стала слабой, бледной и почти потеряла сознание", — вспомнила победительница.

Она заявила, что планирует потратить свои призовые деньги на покупку новой машины.

Напомним, мужчина благодаря паршивому дню на работе разбогател на 100 000 долларов. Эти деньги помогут ему погасить семейный долг.

Читайте также: