Женщина более 10 лет не пользуется деньгами: она рассказала, как ей это удается

Джо Немет / © Unilad

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Австралийка Джо Немет уже более десяти лет живет без денег. Она не получает зарплаты и почти не покупает привычных товаров, а выращивает овощи, помогает друзьям и соседям и обменивает свой труд на жилье и продукты. Женщина утверждает, что такой образ жизни помог ей снизить стресс и найти настоящее чувство безопасности.

О своем опыте Немет рассказала изданию UNILAD.

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Как австралийка решила жить без денег

До смены образа жизни Джо Немет работала специалистом по развитию общины в небольшом городке австралийского штата Новый Южный Уэльс. Она любила свою работу, но даже с зарплатой ей было сложно покрывать повседневные расходы.

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«Я все равно едва сводила концы с концами, понимаете? Это было стрессово», — вспомнила женщина в разговоре с UNILAD.

В то же время Немет все больше интересовалась влиянием потребления на окружающую среду. Читая о последствиях производства товаров и их транспортировки, она стала сомневаться в привычном образе жизни.

«Я постепенно накапливала раздражение и печаль из-за состояния планеты. Я понимала, что каждый раз, когда иду в супермаркет или магазин потратить деньги, я кому-то причиняю вред», — объяснила австралийка.

Женщина ощущала противоречие между собственными убеждениями и ежедневными действиями. Она хотела найти способ жить с меньшим влиянием на окружающую среду, но поначалу не представляла, как это сделать.

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Вдохновившая Книга Джо Немет отказаться от денег

Переломным моментом стало знакомство с историей человека, сознательно отказавшегося от денег. Немет заинтересовал опыт ирландца Марка Бойла, известного экспериментами с жизнью без денег.

«Только что я это прочла, это был… не знаю, удивительный момент, и именно тогда я решила, что должна так сделать. Это сразу дало мне ответ, как жить иначе», — рассказала она.

Сначала женщина пыталась понять, как решить два важнейших вопроса: где брать еду и где жить.

По данным UNILAD, в 2015 году Немет переехала на ферму к другу. Там она помогала ухаживать за садом и хозяйством в обмен на жилье. Впоследствии женщина поселилась в доме давней подруги Шэрон, где продолжила работать во дворе и ухаживать за растениями.

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Так ее обыденная жизнь постепенно стала зависеть не от заработка, а от обмена трудом, общих ресурсов и взаимопомощи.

Как питается женщина, которая не покупает продукты

Джо Немет не выращивает абсолютно всю еду самостоятельно. Она работает в общественном саду, ухаживает за растениями, выращивает овощи, готовит и ферментирует продукты. Кроме того, использует еду, которую другие люди могли бы выбросить.

«Люди знают меня как человека, который возьмет их отходы пищи, так что если у них есть что-то лишнее, они отдают мне», — объяснила австралийка.

Иногда она ест продукты, приобретенные ее друзьями или соседями. Поэтому ее жизнь без денег не означает полной независимости от других людей или обычной экономики. Напротив, оно в значительной степени основывается на сотрудничестве и совместном использовании ресурсов.

© Instagram

Особенно важным для Немета стал вопрос продовольственной безопасности. После масштабных наводнений в районе Лисмор 2022 года, когда перебои со снабжением повлияли на доступность продуктов в местных супермаркетах, она еще больше убедилась в ценности местных садов и общественных инициатив.

«Я почувствовала, как может выглядеть происходящий коллапс, когда системы разваливаются», — сказала женщина.

По ее мнению, возможность выращивать еду вблизи дома и делиться с другими помогает общинам лучше переживать кризисные ситуации.

Почему сообщество важнее самодостаточности

Немет не считает, что каждый человек должен самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. Она уверена, что гораздо эффективнее развивать общественные сады, обмениваться урожаем и помогать друг другу.

«На нашем маленьком городском участке невозможно вырастить все необходимое. Но мы можем больше сотрудничать и выращивать часть пищи для себя», — объяснила она.

Женщина называет такой подход общественной достаточностью, когда люди не изолируются от общества, а объединяют свои ресурсы и навыки.

«Устойчивость — это не самодостаточность, а общественная достаточность. Это действительно важная разница», — подчеркнула Немет.

© Instagram

Ее собственный опыт демонстрирует, насколько важны для такого образа жизни социальные связи. Она получает помощь от друзей и соседей, а предлагает свое время, знания и труд. Иногда женщина принимает и материальную поддержку, например, когда нужно отремонтировать велосипед, которым она добрается до общественного сада.

Стала ли Джо Немет счастливее без денег

По словам австралийки, наибольшим преимуществом ее новой жизни стало не отсутствие счетов, а возможность жить в соответствии с собственными убеждениями. Она больше не чувствует необходимости постоянно работать ради заработка и тратить деньги на товары.

«Это ощущается как отпуск. У меня нет тех стрессов, которые имела раньше и которые вижу у людей вокруг себя», — рассказала Немет.

Но женщина признает, что ее образ жизни невозможен без поддержки других. Она описывает свое окружение как сообщество, в котором люди помогают друг другу, делятся временем и навыками.

«Меня словно держит эта социальная сеть, где я получаю пользу от подарков, которые мне дают другие люди, но я тоже дарю свое время, энергию и навыки. Так что строить отношения — это действительно хороший образ жизни», — отметила она.

Как Джо Немет переосмыслила понятие успеха

Жизнь без денег изменила и представление Немета об успехе. Теперь она оценивает его не по сумме на банковском счете, а по качеству отношений и возможности быть полезным другим.

«Люди в общем полезные, щедрые и заботливые. Я думаю, именно такими мы являемся как человеческие существа. И я это люблю», — сказала австралийка.

По ее мнению, крепкие социальные связи могут обеспечивать чувство защищенности, которое не купишь за деньги.

«Я думаю, успех может зависеть от отношений, которые мы лелеем. Чем больше отношений, чем крепче отношения, которые вас держат, тем успешнее вы как человек», — пояснила Немет.

Она не призывает всех отказываться от денег. Ее опыт показывает, что такой образ жизни зависит от конкретных обстоятельств, доверия между людьми и готовности общества поддерживать друг друга.

Несмотря на это, возвращаться к привычной жизни с работой и постоянными тратами женщина пока не хочет.

«Я не хочу возвращаться к жизни с деньгами, хотя, возможно, когда-нибудь придется», — подытожила Джо Немет.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, почему женщины в итальянской деревне Болотана массово доживают до 100 лет. Исследователи предполагают, что среди факторов могут быть локальное питание, физическая активность, генетика и социальные связи.

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