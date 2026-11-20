30-летняя женщина впадала в зимнюю спячку — что обнаружили в её мозге после смерти / © pexels.com

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В Нидерландах исследователи изучили мозг женщины, которая на протяжении более трёх десятилетий зимой впадала в состояние, похожее на зимнюю спячку. В эти периоды температура её тела снижалась до 31 °C, однако каждый раз она возвращалась к нормальному состоянию без повреждения внутренних органов.

Об этом сообщило издание New Scientist.

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У женщины такие приступы начались, когда ей было чуть за 20 лет. Они сопровождались значительным снижением активности и температуры тела. В то же время летом подобных симптомов у неё не наблюдалось. Сколько именно длился каждый эпизод, в медицинских документах не указано.

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По словам исследовательницы Амстердамского университетского медицинского центра Чиу-Ся И, при температуре тела 31 °C у большинства людей может развиться полиорганная недостаточность. Однако эта пациентка на протяжении десятилетий восстанавливалась после таких состояний без повреждения органов.

В 55 лет женщине провели МРТ, которое не выявило каких-либо необычных особенностей строения мозга. Через два года она скончалась после неудачного хирургического лечения пневмонии. Еще при жизни пациентка согласилась передать свой мозг Нидерландскому банку мозга для научных исследований.

Что ученые обнаружили в мозге женщины

В ходе посмертного исследования учёные обратили внимание на гипоталамус — область мозга, отвечающую за регулирование температуры тела, обмена веществ и биологических часов.

Анализ показал, что уровень белка синаптофизина в гипоталамусе этой женщины был примерно в десять раз ниже, чем у трёх других женщин того же возраста, у которых подобных симптомов не наблюдалось.

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Поскольку этот белок содержится в синапсах, результаты могут свидетельствовать об уменьшении количества связей между нейронами. Подобные изменения ранее наблюдались у сусликов во время зимней спячки.

Кроме того, исследователи зафиксировали почти полную утрату гормона аргинин-вазопрессина в нейронах, связанных с регулированием биологических часов. Уровень другого гормона — вазоактивного кишечного пептида — также оказался значительно ниже.

Учёные предполагают, что эти особенности мозга могли позволять организму женщины переходить в состояние, похожее на оцепенение, в ответ на зимнее похолодание или сокращение продолжительности светового дня. В то же время исследователи не исключают, что выявленные изменения были следствием этого состояния, а не его причиной.

В настоящее время команда изучает геном этой женщины, чтобы выяснить, могли ли генетические мутации стать причиной этого необычного синдрома.

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По словам исследователя из Болонского университета Маттео Черри, понимание механизмов такого состояния в будущем может помочь разработать способы искусственного замедления обмена веществ у людей. В частности, это могло бы оказаться полезным во время ожидания трансплантации органов или длительных космических путешествий.

Напомним, ранее мы сообщали, что всего лишь год регулярного использования вейпов может сопровождаться заметным ухудшением работы легких. Новое исследование выявило изменения, которые заставили врачей заговорить о риске необратимых последствий.

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