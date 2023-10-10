Женщина более 30 лет живет на плавучем острове: как там все обустроено (фото)

В Канаде женщина живет на плавучем острове, который она построила вместе со своим покойным мужем.

Об этом пишет Insider.

Кэтрин Кинг и Уэйн Адамс вместе построили его 31 год назад. Дом известен как Бухта Свободы и состоит из нескольких зданий, плавающих на пенопласте.

Жизнь вне сети была общей мечтой, о чем пара узнала, когда она впервые встретилась у общего друга летом в 1987 году. Тогда Кинг – целительница, художница и танцовщица – работала массажисткой в Торонто, где она выросла, а Адамс – художник-скульптор – работал в Виктории.

Кэтрин Кинг и Уэйн Адамс / Фото: insider.com

"В тех первых разговорах мы говорили о совместной мечте жить на природе", — сказала 64-летняя женщина, добавив, что это желание зародилось в их детстве. "Мы были уникальными детьми — мы оба были маленькими, худыми, и над нами много смеялись и издевались. Итак, мы обнаружили, что природа исцеляет. У нас это было общее".

После первой встречи, которую Кинг назвала "космической", пара быстро съехала и начала искать место, где можно построить совместную жизнь.

В поисках Бухты Свободы

Кинг и Адамс решили построить свой вечный дом в небольшой бухте, расположенной у побережья Тофино, Британская Колумбия, известная среди местных жителей как Бухта Свободы.

Как духовный человек, Кинг сказала, что ее привлекла бухта не только потому, что она была уединенной и доступной только через 10-мильную поездку на лодке, но и потому, что в ней было "волшебство".

"Здесь нельзя скрыться от себя. Нужно быть честным с самим собой", — сказала она.

Кинг вспомнила, что, обнаружив бухту, она и Адамс быстро решили, что хотят построить плавучий дом недалеко от берега, чтобы они могли быть частью природы, "не вмешиваясь в нее".

Супруги построили плавучий остров / Фото: insider.com

Тем же летом по побережью пронесся шторм, оставив на берегу деревянные доски.

"Мы подумали, что это хороший знак того, что Вселенная поддерживает то, что мы собираемся сделать", — отметила Кэтрин.

К февралю 1992 года пара завершила работу над плавучим домом и перенесла его в бухту.

Плавающий дом кардинально изменился за десятилетие

Сначала их дом, который плавал на пенопласте и связан веревкой в паутину, был просто домом. Но пара быстро расширила его по новым зданиям, чтобы удовлетворить свои хобби и потребности.

Как танцовщица, Кинг сказала, что для нее было важно иметь простор для движения, поэтому следующая часть острова, которую нужно было построить, стала ее первой танцплощадкой.

Кэтрин Кинг / Фото: insider.com

Постепенно по мере того, как они находили больше древесины, а затем выбрасывали металлическое оборудование для рыболовства, остров превратился в несколько теплиц, курятник и большую кухню, а также систему очистки воды.

В какой-то момент у них также была фабрика по производству свечей, которая сгорела в 2011 году, после того как Адамс случайно оставил включенной деревянную печь.

После этого, по словам Кэтрин, Адамс решил построить на его месте галерею. Она сказала, что потом он перестроил фабрику по производству свечей снаружи, а не внутри здания, сказав любимой: "Если я когда-нибудь снова совершу ту же ошибку, мы можем просто перерезать веревки и столкнуть ее".

Жизнь на острове связана с трудностями

По словам женщины, пожар был далеко не единственной проблемой, с которой они столкнулись за три десятилетия. Жизнь так близко к природе означала, что ежегодно у них происходили зимние бури, штормы разрушали целые части их домов, и им приходилось восстанавливать их.

Им также пришлось заменить части здания, построенные из старых кусков дерева, которые впоследствии сгнили. "Мне пришлось четыре раза перестраивать танцплощадку", — сказала она.

По словам Кинг, это стало образом жизни, нуждающимся в обслуживании. "Мы всегда просто воспринимали это разрушение как: "Хорошо, вот оно и сломалось. Итак, что мы можем построить из этих материалов и что нам нужно построить?".

Супруги построили плавучий остров / Фото: insider.com

Еще одной проблемой, с которой они столкнулись, была проблема современного мира: заработать достаточно денег, чтобы позволить себе содержание своего дома. Такие вещи как покупка солнечных панелей и их периодическая замена требовали внесения платежей.

Спустя семь лет после того, как они построили остров, на них обратили внимание муниципальные власти, и им пришлось начать уплачивать ежегодные налоги. В 2013 году супруги решили присоединиться к остальному миру онлайн, установив на острове Интернет, который, по словам Кинг, на острове стоит дороже, чем в городе.

Она сказала, что, как артисты, они объединились, чтобы работать с ограниченным бюджетом, но добавила, что они "в течение многих лет работали так, что все, что зарабатывали, составляло 6000 долларов в год".

"Теперь, когда я пенсионерка и получаю пенсию, я чувствую, что имею кучу денег, чего на самом деле нет", — добавила она. "Но это деньги, которые приходят регулярно, чего у меня никогда в жизни не было".

Адамс умер в начале этого года, но Кинг не собирается покидать остров

Как она рассказала, этот год был трудным для нее. Она пережила не только смерть своей матери, но и Адамса, ушедшего из жизни в марте после восьмилетней борьбы с раком прямой кишки.

"Он оставался настолько энергичным и активным, насколько это было возможно. Даже в последние несколько недель он все еще работал над большой резьбой, которую я закончу для него", — сказала она.

Кэтрин Кинг и Уэйн Адамс / Фото: insider.com

Ей пришлось взять на себя "работу по дому", когда-то выпавшую на долю Адамса, например, работу генераторов, заправку и замену пропановых систем, поездки на лодке в соседний город, а также постоянный домашний ремонт.

"Это был крутой период обучения", – сказала она. К счастью, ей помогли друзья и семья, по очереди гостившие у Кинг, поэтому она никогда не остается сама.

На вопрос, думает ли она, что когда-нибудь покинет свое жилье, Кэтрин ответила: "Пока я переживаю процесс скорби, конечно, были моменты, когда все казалось слишком тяжелым, слишком сложным, но в конце концов все всегда возвращается к "нет".

Напомним, мужчина живет без денег более 15 лет. Он отважился на такой образ жизни в 2007 году.

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