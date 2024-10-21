Женщина больше года не мыла голову: как она выглядит и какими ингредиентами пользуется (видео)

Она настаивает на том, что людям следует отказаться от шампуней и кондиционеров.

Тренерша по холистическому здоровью рассказала, почему она не мыла голову больше года, и говорит, что необычные ингредиенты делают ее локоны чрезвычайно мягкими.

Об этом пишет Mirror.

Режиссер и писательница Джорджия Пек настаивает на том, что вам следует начать отказываться от обычных шампуней, кондиционеров и других средств по уходу за волосами, если вы хотите иметь увлажненные, мягкие пряди.

Джорджия использует натуральные продукты для ухода за своими длинными волосами. Прошло больше года с тех пор, как она в последний раз мыла волосы обычным шампунем – вместо него она использует ингредиенты, обычно используемые для приготовления пищи.

Она сказала: "Я не мыла голову больше года, не использовала ни одного шампуня, ни одного кондиционера, ни одного средства по уходу за волосами – и, как вы видите, мои волосы довольно густые, волнистые, и это для того, чтобы доказать вам, что вам не нужно покупать шампуни, кондиционеры или средства по уходу за волосами".

Джорджия, которая часто делится своими советами по здоровью и хорошему самочувствию на своей странице в TikTok @georgia_peckk, пояснила: "Многие популярные средства по уходу за волосами полностью наполнены химикатами, которые разрушают наши органы, наши гормоны, и они просто не полезны для нас. Даже если на них написано, что они натуральные, органические и биологически разлагаются, это, как правило, не полезно для нас".

Она отметила, что ряд популярных продуктов лишает кожу головы природных масел, и это может привести к возникновению проблем с жирностью, перхотью и шелушением. "Наши предки не имели доступа к таким химическим веществам, поэтому мы тоже не должны их использовать", – добавила Джорджия.

Чтобы ее волосы оставались здоровыми, а кожа головы – очищенной, но не лишенной природных масел, она использует травяной ополаскиватель для волос раз в неделю. В его состав входят розмарин, лаванда, орегано, яблочный уксус, крапива. "Если я чувствую себя особенно одичавшей, я также добавляю сырое яйцо и немного оливкового масла", — говорит она. "После того, как я сполоснула волосы теплой водой с яблочным уксусом, я добавляю ополаскиватель для волос и обычно оставляю их на пять-десять минут, а потом просто слегка смываю".

Она также считает, что правильное питание и питье помогает общему здоровью кожи головы и волос. Она добавила: "Так же, как наше тело нуждается в питательных веществах, наши волосы также могут извлечь пользу от таких вещей, как травяные ополаскиватели, в частности с белками сырого яйца".

Джорджия добавила, что ее часто спрашивают, не жирнеют ли волосы. Она объяснила: "Дело в том, что если вы используете шампунь снова и снова на протяжении всей жизни, ваши волосы попадают в некий цикл, когда вы смываете жир, а затем производится еще больше жира, и вам снова нужно мыть их. Так что вам нужно разорвать этот цикл".

Она говорит, что вы можете разорвать цикл через шесть недель.

В комментариях пользователи поделились своим опытом мытья головы:

Воды достаточно. Уже несколько лет не использую шампунь

Вот именно! Мы начали пользоваться шампунем всего 100 лет назад... Совершенно не нужно

Мы годами делали это с содой и уксусом.

Если бы я оставила волосы на неделю, они бы воняли, а голова чесалась

На моей коже головы выросла бы новая экосистема

Джорджия рассказала, что у нее также больше не появляются высыпания на коже после того, как она годами страдала акне. Она сказала: "Проблема с кожей – это обычно проблема с кишечником. Кожа – это зеркало кишечника. Раньше я использовала 10+ продуктов, а сейчас использую увлажняющий крем на основе органического говяжьего сала, питающегося травой – все натуральное".

Напомним, брейкдансер 19 лет вертелся на голове и шокировал последствиями. Он выполнял трюк примерно пять раз в неделю.

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