Женщина бросила бойфренда после выигрыша миллиона в лотерею: он требует половину приза

В Великобритании экс-пара воюет из-за миллиона фунтов стерлингов, который выиграла в лотерею.

Об этом пишет The Sun.

39-летний Майкл Картлидж и 37-летняя Шарлотта Кокс, которые встречались в течение трех месяцев, купили выигрышный лотерейный билет в магазине. Но через несколько недель женщина бросила бойфренда и ее признали единственной победительницей.

Майкл поделился, что, несмотря на то, что купила и поцарапала билет его избранница, именно он предложил эту идею. Также он добавил, что пытался перевести ей деньги за покупку в магазине, но из-за слабого сигнала ему не удалось этого сделать. Так что оплату произвела она.

Дома вечером пара узнала, что выиграла миллион. Счастливые они отправились на море, чтобы отпраздновать это событие. По его словам, Шарлотта поначалу решила поделить выигрыш. Он утверждает, что они обсуждали покупку дома и машины на выигранные средства.

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Мужчина вспомнил: "Все было хорошо, мы вписали имя Шарлотты на карте, и она должна была быть на ее имя, но на общем счете. Мы говорили о покупке нового дома, возможно, трехкомнатного. И она хотела новую машину, ничего особенного, "КИА" или что-то такое. Нам сказали открыть частный счет в банке. Мы поехали и сделали это. Прошло чуть больше трех недель после нашей победы".

Но вскоре Шарлотта бросила его, прежде чем заявить, что стала единственной победительницей.

Он вспомнил, как "ни с того ни с сего" избранница попросила его уйти из дома через подругу. Так он и сделал – и взял с собой выигрышную карточку.

Майкл рассказал: "В понедельник утром Шарлотта вышла из дома и больше не вернулась. Мне позвонила подруга и сказала, что Шарлотта была на связи и хотела, чтобы я вышел из дома. С этого момента дела пошли подозрительно. Я знал, что она что-то задумала. Я подумал: "О, вот и все". Она забыла скретч-карту в доме, поэтому я взял ее и пошел к маме. Потом она вернулась домой и поняла, что билет у меня.

Мужчина отдал билет представителям лотереи и рассказал о ситуации. Руководители Camelot начали расследование, в частности, просмотр записей с камер видеонаблюдения в магазине, и сообщили Майклу, что миллион фунтов стерлингов будет разделен. Но потом новые владельцы лотереи Allwyn приняли решение, что Шарлотта является единственной законной претенденткой на сумасшедшую сумму.

Со своей стороны Майк утверждает, что имеет право на половину суммы, и готов подать в суд.

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Он сказал: "Я шокирован. Я могу откровенно признаться, что без Шарлотты мы бы не получили этот билет, но и она без меня не получила бы его. Я знаю, что за него заплачено с ее банковского счета, но морально это должно быть 50 на 50. Я готов бороться, чтобы мне заплатили то, что мне принадлежит. Особенно после того, как Camelot с этим согласилась. Теперь, когда к власти пришел новый владелец, они совершили полный разворот".

Тем временем источники, близкие к Шарлотте, утверждают, что ее бывший парень не имеет права на деньги. Они добавили: "Один миллион фунтов еще никогда не приносил столько страданий. Это испортило последние три месяца для нее и ее семьи. Майкл не имеет права на эти деньги. Он плохой мужчина. Шарлотта выиграла, она заплатила за билет и поцарапала его" .

Впоследствии прокомментировала инцидент и сама Шарлотта: "Я купила билет. Деньги он мне не перевел. Это все чушь, я не хочу иметь с этим ничего общего".

После этого в Allwyn заявили, что только человек, имя которого написано на обороте билета, может претендовать на приз. Следовательно, выигрыш достанется только Шарлотте.

"Приз может быть выплачен только одному человеку, и об этом всегда четко сообщается претендентам на приз. Если истец соглашается разделить приз с другими сторонами после выплаты приза, мы всегда рекомендуем заключить юридическое соглашение между заинтересованными сторонами. Если соглашения нет, любой спор между сторонами должен решаться между собой".

Напомним, мужчина во время развода потребовал от жены вернуть почку. Врачи сказали, что это просто невозможно.

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