Женщина бросила медшколу и зарабатывает тысячи долларов в неделю, продавая слюну: кто ее покупает

Впрочем, не все родные поддерживают ее "работу".
Британская студентка-медик бросила обучение и отложила работу, поскольку теперь она зарабатывает тысячи долларов в неделю, довольно интересно сменив карьеру.
Об этом пишет ladbible.com.
Несмотря на то, что студентка из Манчестера Латиша Джонс мечтала окончить университет и стать врачом, в ее жизни произошел небольшой поворот, когда она столкнулась с денежными проблемами.
Девушка имела долг в размере 13585 долларов США, поэтому начала продавать выделение своего тела людям в Интернете. Она считает, что это гораздо проще, чем раздеться на OnlyFans.
"Все началось по счастливой случайности, и теперь я занимаюсь этим уже четыре года", — сказала 22-летняя девушка.
Когда она получила первый в истории заказ на банку собственной слюны, она поняла, что в игре по продаже контента есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
"Сначала я думала, что это шутка и что это не может быть серьезно, пока не поняла, что это так", – сказала она. "Я согласилась и попросила 370 долларов. Я не могла поверить, как это было просто".
У нее были люди, которые просили простыни после того, как она спала на них в течение недели, спортивную одежду с потом, воду для ванны, зубные щетки и слюну от зубной пасты.
"Все, что вы можете придумать, люди хотят этого", – сказала она. "Слюна популярна, и я буду делать это несколько раз в неделю. Я не продаю свою слюну всего за 308 долларов США. Я оцениваю ее по каждому покупателю — если я знаю, что они заплатят много, я буду брать больше. Я веду переговоры, но не продаю дешевле 247 долларов. Максимум, что я заработала на слюне 1852 доллара США. Я знала, что у этого парня деньги, и он был счастлив их заплатить", — сказала она.
Теперь Джонс смогла оставить свою работу в супермаркете и университете. Она выплатила долги своей матери, свои собственные, а также купила нового коня для сестры и живет роскошной жизнью благодаря банку слюны.
Несмотря на то, что только за неделю она зарабатывает более 6000 долларов, ее мама не поддерживает занятие дочери.
"Все вокруг меня действительно поддерживают. Все смеются над этим. Единственный человек, с которым я сейчас не разговариваю из-за своей работы, это моя мама. У меня все равно никогда не было с ней хороших отношений", — сказала она. "Однако мой парень действительно меня поддерживает, и моей сестре-близнецу это тоже нравится".
Напомним, женщина потратила более $120 тысяч на свою внешность и предостерегла от одной "ужасающей" процедуры. Она поделилась опытом удаления буккального жира.
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