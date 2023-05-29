Женщина бросила медшколу и зарабатывает тысячи долларов в неделю, продавая слюну: кто ее покупает

Британская студентка-медик бросила обучение и отложила работу, поскольку теперь она зарабатывает тысячи долларов в неделю, довольно интересно сменив карьеру.

Об этом пишет ladbible.com.

Несмотря на то, что студентка из Манчестера Латиша Джонс мечтала окончить университет и стать врачом, в ее жизни произошел небольшой поворот, когда она столкнулась с денежными проблемами.

Девушка имела долг в размере 13585 долларов США, поэтому начала продавать выделение своего тела людям в Интернете. Она считает, что это гораздо проще, чем раздеться на OnlyFans.

"Все началось по счастливой случайности, и теперь я занимаюсь этим уже четыре года", — сказала 22-летняя девушка.

Когда она получила первый в истории заказ на банку собственной слюны, она поняла, что в игре по продаже контента есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

"Сначала я думала, что это шутка и что это не может быть серьезно, пока не поняла, что это так", – сказала она. "Я согласилась и попросила 370 долларов. Я не могла поверить, как это было просто".

Латиша Джонс / Фото: ladbible.com

У нее были люди, которые просили простыни после того, как она спала на них в течение недели, спортивную одежду с потом, воду для ванны, зубные щетки и слюну от зубной пасты.

"Все, что вы можете придумать, люди хотят этого", – сказала она. "Слюна популярна, и я буду делать это несколько раз в неделю. Я не продаю свою слюну всего за 308 долларов США. Я оцениваю ее по каждому покупателю — если я знаю, что они заплатят много, я буду брать больше. Я веду переговоры, но не продаю дешевле 247 долларов. Максимум, что я заработала на слюне 1852 доллара США. Я знала, что у этого парня деньги, и он был счастлив их заплатить", — сказала она.

Теперь Джонс смогла оставить свою работу в супермаркете и университете. Она выплатила долги своей матери, свои собственные, а также купила нового коня для сестры и живет роскошной жизнью благодаря банку слюны.

Латиша Джонс / Фото: ladbible.com

Несмотря на то, что только за неделю она зарабатывает более 6000 долларов, ее мама не поддерживает занятие дочери.

"Все вокруг меня действительно поддерживают. Все смеются над этим. Единственный человек, с которым я сейчас не разговариваю из-за своей работы, это моя мама. У меня все равно никогда не было с ней хороших отношений", — сказала она. "Однако мой парень действительно меня поддерживает, и моей сестре-близнецу это тоже нравится".

Напомним, женщина потратила более $120 тысяч на свою внешность и предостерегла от одной "ужасающей" процедуры. Она поделилась опытом удаления буккального жира.

Читайте также: