Женщина бросила нервную работу в офисе и объездила полмира: где она взяла на это деньги (фото)

Кристина Корниэл бесплатно путешествует по миру и при этом экономит тысячи долларов.

Жительница Нью-Йорка Кристина Корниэл оставила нервную работу в офисе и объездила полмира.

Где она взяла на это деньги, женщина рассказала The Sun.

Предложение работы мечты появилось, когда 34-летняя женщина уволилась с работы в отделе кадров.

Чувствуя себя нереализованной, Кристина стала больше путешествовать.

"Я начала думать о том, как я хочу прожить свою жизнь. Я думала о том, чего хочу больше всего. Я хотела больше солнечного света, больше физических упражнений, больше времени с семьей, больше природы, больше обучения, больше эмоций, больше роста, большее удовольствия, больше свободы", — говорит она.

В 2017 году женщина совершила путешествие в Таиланд и сразу встретила единомышленников.

Кристина много путешествует и чувствует себя счастливой

Благодаря своим новым контактам она поначалу нашла отдаленную работу онлайн-учителем.

Но потом она нашла работу, которая сократила все привычные расходы на поездки – присмотр за домами. Единственный нюанс – нужно было дополнительно ухаживать за домашними животными хозяев.

С тех пор, как Кристина взяла на себя дополнительную роль, она бесплатно пожила в десятках домов в Калифорнии, Монтре, Лондоне и Техасе.

А во время месячного путешествия по Швейцарии она смогла сэкономить 6 тысяч фунтов, принимая пенную ванну, смакуя сырное фондю и управляя роскошным автомобилем.

Новая работа позволила женщине сократить привычные расходы на путешествия

"Я могу останавливаться в красивых местах и экономить. Для меня это огромный плюс. Вы не только можете остановиться в хороших домах, но и иметь больше времени на саморазвитие и совершенствование… Возможность бесплатно жить как местный житель в Швейцарии, одной из самых дорогих стран в мире, безусловно, была изюминкой", – рассказала она.

Кристина зарегистрировалась на таких веб-сайтах как House Sitters America и MindMyHouse, где она платит небольшие членские взносы.

Однако женщина утверждает, что возможность снимать бесплатное жилье стоит дополнительных расходов.

"Все, что вы делаете, это кормите их кошек", – отмечает она.

Кристина со своим мужем Мартином успела посетить большую часть Европы / Фото: thesun.co.uk

Сейчас Кристина путешествует со своим мужем Мартином, пара успела объездить большую часть Европы и не намерена останавливаться в ближайшее время.

Напомним, в Великобритании 27-летняя Оливия Катфорт бросила работу в школе, чтобы стать диснеевской принцессой. Женщина создала развлекательную компанию Beyond A Princess. Сейчас на нее работает команда из восьми-десяти девушек, обученных танцам и пению. Оливия претворила в жизнь мечту многих маленьких девочек.

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