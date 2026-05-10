Женщина бросила парня после того, как прочла его историю в ChatGPT (фото)

Реклама

В мире, где искусственный интеллект все больше становится частью повседневной жизни, границы личного пространства и эмоциональной близости в отношениях начинают меняться. Именно с такой ситуацией столкнулась Линдси Холл, заявившая, что разошлась со своим парнем после того, как увидела его историю чатов в ChatGPT.

Женщина поделилась своей историей в блоге на платформе Substack.

По ее словам, все произошло случайно — она одолжила ноутбук у своего уже бывшего парня, чтобы ответить на сообщение, поскольку ее телефон разрядился.

Реклама

В это время она заметила открытую вкладку ChatGPT с названием «Проблемы в отношениях и неопределенность».

«Я вторглась в его частную жизнь, мне никогда не следовало читать то, что я прочла», — призналась Линдси.

Тем не менее, она не смогла остановиться и начала читать содержимое чатов.

По словам женщины, ее парень использовал искусственный интеллект для анализа собственных чувств и сомнений в их отношениях.

Реклама

«Стоит ли мне влюбляться через 3,5 месяца?» — говорилось в одном из запросов.

В переписке мужчина также выражал беспокойство из-за образа жизни Линдси, ее прошлых проблем с пищевыми расстройствами, активности в соцсетях и даже из-за того, что у нее было трое кошек.

Одним из самых болезненных моментов для женщины стала фраза: «Я просто не горжусь ею».

Линдси призналась, что прочитанное буквально «сбило ее с ног».

Реклама

"Я перечитывала это снова и снова, потому что мой мозг просто не мог это постичь", - написала она.

После этого женщина решила уйти. Пока ее партнер спал, она собрала свои вещи и покинула дом, ничего не объяснив.

Линдси Холл

По словам Линдси, когда мужчина проснулся и понял, что она ушла, «мгновенно почувствовал стыд».

Позже пара пыталась обсудить ситуацию, однако женщина заявила, что доверие уже было разрушено.

Реклама

В своей публикации Линдси также задумалась о том, как искусственный интеллект меняет современные отношения.

Она посоветовала людям открыто говорить со своими партнерами о том, как они используют ИИ в частной жизни.

«Если вы подозреваете, что человек, с которым вы встречаетесь, использует ИИ для переписки или для приведения в порядок своих чувств, думаю, стоит просто поговорить с ним об этом», — отметила она.

По мнению Линдси, для одних подобное поведение может стать причиной разрыва, тогда как другие не видят в этом ничего плохого.

Реклама

"Это почти как расхождение в ценностях в отношениях", - подытожила она.

Напомним, почему использование ИИ стало главным редфлегом в 2026 году.

Новости партнеров