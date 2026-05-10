Женщина бросила парня после того, как прочла его историю в ChatGPT (фото)
Американка случайно натолкнулась на историю чатов своего парня в OpenAI ChatGPT и узнала его сомнения в их отношениях.
В мире, где искусственный интеллект все больше становится частью повседневной жизни, границы личного пространства и эмоциональной близости в отношениях начинают меняться. Именно с такой ситуацией столкнулась Линдси Холл, заявившая, что разошлась со своим парнем после того, как увидела его историю чатов в ChatGPT.
Женщина поделилась своей историей в блоге на платформе Substack.
По ее словам, все произошло случайно — она одолжила ноутбук у своего уже бывшего парня, чтобы ответить на сообщение, поскольку ее телефон разрядился.
В это время она заметила открытую вкладку ChatGPT с названием «Проблемы в отношениях и неопределенность».
«Я вторглась в его частную жизнь, мне никогда не следовало читать то, что я прочла», — призналась Линдси.
Тем не менее, она не смогла остановиться и начала читать содержимое чатов.
По словам женщины, ее парень использовал искусственный интеллект для анализа собственных чувств и сомнений в их отношениях.
«Стоит ли мне влюбляться через 3,5 месяца?» — говорилось в одном из запросов.
В переписке мужчина также выражал беспокойство из-за образа жизни Линдси, ее прошлых проблем с пищевыми расстройствами, активности в соцсетях и даже из-за того, что у нее было трое кошек.
Одним из самых болезненных моментов для женщины стала фраза: «Я просто не горжусь ею».
Линдси призналась, что прочитанное буквально «сбило ее с ног».
"Я перечитывала это снова и снова, потому что мой мозг просто не мог это постичь", - написала она.
После этого женщина решила уйти. Пока ее партнер спал, она собрала свои вещи и покинула дом, ничего не объяснив.
По словам Линдси, когда мужчина проснулся и понял, что она ушла, «мгновенно почувствовал стыд».
Позже пара пыталась обсудить ситуацию, однако женщина заявила, что доверие уже было разрушено.
В своей публикации Линдси также задумалась о том, как искусственный интеллект меняет современные отношения.
Она посоветовала людям открыто говорить со своими партнерами о том, как они используют ИИ в частной жизни.
«Если вы подозреваете, что человек, с которым вы встречаетесь, использует ИИ для переписки или для приведения в порядок своих чувств, думаю, стоит просто поговорить с ним об этом», — отметила она.
По мнению Линдси, для одних подобное поведение может стать причиной разрыва, тогда как другие не видят в этом ничего плохого.
"Это почти как расхождение в ценностях в отношениях", - подытожила она.
