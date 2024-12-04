Женщина бросила работу, чтобы украшать елки: сколько она зарабатывает

Мама-одиночка говорит, что ее бизнес преуспевает после того, как она заметила пробел на рынке.

Британка бросила работу и теперь помогает семьям украшать их елки праздничными шариками и мерцающими огоньками.

Об этом пишет BBC.

39-летняя предпринимательница Салли-Энн Лонг, ранее занимавшаяся профессиональной уборкой, говорит, что вдохновилась после того, как увидела, что многие люди описывают украшение дома к Рождеству как "непосильную" работу.

В зависимости от размера елки она получает от 90 до 120 фунтов стерлингов за работу – 4700-6300 гривен.

"Недавно я украшала двухметровую елку, на что ушло три часа, потому что час я потратила на то, чтобы напудрить ее и придать ей идеальный вид", — рассказала Салли-Энн.

Она описала одно из своих творений как "очень величественное, довольно роскошное, а все украшения – традиционные золотые, серебряные и красные".

Но ее таланты не ограничиваются елками, она предлагает клиентам ошеломляющие рождественские сервировки столов в столовых.

Она говорит, что все дело в радости на лицах ее клиентов, когда они видят, как их дома превращаются в праздничный рай.

"Мне нравится видеть их счастливыми, если бы я не получала этого удовольствия, я бы наверняка просто все разрушила и начала все сначала", — признается она.

Салли-Энн Лонг

Имея опыт работы визуальным мерчендайзером, она организовывала привлекательные выкладки в витринах универмагов и считает, что люди ценят ее профессиональный подход.

"Думаю, им нравится идея, что кто-то знает, что делает", — говорит она, размышляя о своем успехе.

Когда наступает январь и исчезает праздничное настроение, она также демонтирует украшения и упаковывает их. "Это совсем не так весело, как разбирать их, и я просто думаю, что люди не могут позаботиться о том, чтобы сделать это самостоятельно", – делится она. "В результате вы получаете все эти перепутанные гирлянды, и именно здесь прихожу я, потому что мне нравится когда все делается стратегически".

Напомним, мужчина зарабатывает на том, что портит чужие свадьбы. Дополнительную плату он берет за побои.

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