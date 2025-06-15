Женщина бросила своего мужа ради воина-масая: что произошло потом (фото)

Шерил с масаями / © dailymail.co.uk

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Бывшая парикмахерша, покинувшая мужа и троих детей ради воина-масаи из Африки, призналась, что чувствует сожаление, и что новый кавалер использует ее как «пищевой билет», чтобы избежать бедности и найти лучшую жизнь в Великобритании.

Историю женщины передает Daily Mail.

Шерил Томасгуд попала в заголовки мировых газет, когда променяла свой комфортный дом в Британии на глиняную хижину в отдаленном регионе Кении после того, как влюбилась в кенийца Даниэля Лекименчо.

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Шерил, которой в то время было 34 года, была в отпуске в восточноафриканской стране в марте 1994 года, когда Дэниел пришел в ее гостиницу в составе группы, исполнявшей традиционные танцы масаи для туристов.

В течение нескольких недель она бросила своего мужа Майка Мейсона и троих детей, чтобы начать новую жизнь с лихим воином ростом 195 см, который был на десять лет моложе ее.

Ее странные отношения с Дэниелом широко освещались в ток-шоу и газетах того времени, а зрители были шокированы и удивлены тем, как Шерил могла покинуть свою семью и жизнь среднего класса ради изнурительной бедности с воином-масай, которого она едва знала.

После трехнедельного отпуска, во время которого она впервые встретила его, женщина ненадолго вернулась в Великобританию, чтобы сообщить своему второму мужу Майку о конце их брака, а затем переехала жить к Дэниелу и его племени в Кению.

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В интервью журналистам женщина расплакалась: «Я совершила огромную ошибку, это было очень неправильно с моей стороны, и я очень сожалею об этом, особенно о том, как это причинило вред моим детям. Теперь я просто хочу смириться со всем этим».

«Мои отношения с Даниэлем были безумными, они превратились в медиа-цирк, вся страна была нами очарована, и теперь я пытаюсь понять, что происходит. Сделала бы я все это снова? Нет, не сделала бы. Я заплатила очень высокую цену за то, что с ним была», — отмечает жительница Британии.

Шерил сейчас 65 лет, и она живет сама в приморском городке в Сомерсете после развода с Дэниелом в 1999 году, год спустя после рождения их общей дочери Мисти.

Она хорошо известна в своей местной общине, где проживает последнее десятилетие, но призналась, что никто из ее друзей не знает о ее противоречивом прошлом и скандальной былой популярности.

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Что привлекло в кенийце

Шерил призналась, что больше всего ее привлекло в Даниэле, когда она встретила его в отеле Bamburi Beach в Момбасе, то, что он был первым мужчиной, который, по ее мнению, по-настоящему ее слушал, и что он не был одержим деньгами и материальными благами.

«Мы стали неразлучны вскоре после знакомства. Он рассказывал о образе жизни масаи, их культуре и о том, что они не одержимы материализмом, а также был очень искренним. Что-то очень глубоко изменилось во мне, и я влюбилась не только в него, но и во все, что олицетворяли масаи», — вспоминает женщина.

После приезда в Британию кениец поразительно изменился

Но что до сих пор шокирует, так это то, как быстро изменился Даниэль по прибытии в Великобританию, поскольку он стал одержим деньгами и материальными вещами и постоянно жаловался на жизнь.

Пара жила с Шерил и ее тремя детьми того времени: двумя мальчиками по имени Стив и Томми, которых она имела от своего первого мужа Роберта; и дочерью Хлоей, родившейся во время ее второго брака с Майком.

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Шерил вспоминала: «Он приехал в Великобританию и стал другим человеком. Я думала, что встретила духовного воина-масаи, но в конце концов я встретила жалкого старого мерзавца».

«Он всегда был капризным и много жаловался, и мы начали постоянно ссориться. Весь его спиритизм быстро исчез. Он стал одержим деньгами, чтобы посылать их родственникам в Кении, дизайнерской одеждой и желанием большего дома», — вспоминает женщина.

Когда улыбка расплылась по ее лицу, она вспомнила: «Единственное время, когда он был по-настоящему счастлив, это когда прыгал в саду, исполняя свой традиционный танец воина-масаи.

Шерил рассказала, что трансформация Дэниела и его одержимость деньгами заставили ее подвергнуть сомнению его мотивы относительно того, почему он хочет быть с ней.

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Она сказала: «Я сомневалась, любит ли он меня, и чувствовала, что он просто использовал меня как билет на питание, чтобы убежать от своей жизни в Кении. Как только он оказался в Великобритании, все стало сосредоточено на нем и на том, чего он хотел, и он просто хотел большего и большего. Казалось, что он не переживает за меня. Он принялся меня раздражать, и я поняла, что для него это был просто брак по расчету. Я сдвинула гору ради него, но я знала, что он не сдвинет и мухи ради меня».

О чем жалеет больше всего

Шерил расплакалась, вспоминая свое детство, рассказав, что она годами страдала сексуальным насилием и воспитывалась в неблагополучной семье в Лондоне родителями-алкоголиками.

«Я пережила много травм в детстве, и это то, с чем я до сих пор борюсь. Когда я уехала в Кению, я была на очень низком этапе своей жизни: застряла в несчастливом браке и страдала от проблем с психическим здоровьем. В Даниэле я искала исцеления, внутреннего покоя и духовности и думала, что нашла в нем все это, потому что в Кении он обладал всеми этими качествами. Но, к сожалению, это не продолжалось долго», — делится своими переживаниями женщина.

На вопрос о том, что она больше всего жалеет во времени, проведенном с ним, Шерил быстро отмечает: «Как все это повлияло на моих детей. Иметь отцом воина-масая было для них нелегко. Дэниел старался как мог, но он никогда не мог понять западный образ жизни и не мог быть тем отцом, который им нужен был».

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Несмотря на сожаление относительно своих детей, Шерил утверждала, что имеет со всеми ими хорошие отношения и регулярно видится. Она называет свою младшую дочь Мисти, 27 лет, «единственным хорошим следствием» брака с африканцем.

Дочь Шерил и кенийца Даниэля / © dailymail.co.uk

На вопрос, какой совет дал бы женщине, которая отправляется в отпуск и находит «мужа-отпускника», Шерил предупредила: «Будьте осторожны со своими желаниями и осознайте, во что впутываетесь, иначе можете жалеть об этом всю жизнь».

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