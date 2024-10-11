Женщина бросила жениха перед свадьбой и вступила в брак со своей подружкой – фото супругов

Американка поделилась своей необычной историей любви, как она бросила будущего мужа и обручилась с подружкой невесты.

Об этом сообщает The Sun.

29-летняя Кайла Дуди из Флориды рассказала, что была обручена со своим тогдашним парнем Гарри, но чувствовала себя в ловушке и неуверенно. После знакомства с Эрикой, женой клиента, они стали лучшими подружками.

Рассказывая о том, как начались их отношения, Кайла сказала: "Я чувствовала себя спокойно и комфортно, но в глубине души знала, что не была до безумия влюблена в Гарри. Это было больше похоже на дружбу, чем на то, что было у моих друзей – они были так страстно увлечены своими партнерами. Я не чувствовала ревности, поскольку все еще имела низкую самооценку и была просто благодарна за то, что имела – за мужчину, который любил меня, даже если я не чувствовала к нему того же. Работая личным тренером в декабре в 2021 году, я подружилась с клиентом Дэном (это не его настоящее имя), а в ноябре в 2022 году познакомилась с его женой Эрикой. Через несколько месяцев мы с Эрикой стали лучшими подружками, каждый день обменивались сообщениями и проводили время вчетвером с нашими партнерами".

Кайла и Эрика / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

Однако в феврале в 2023 году Гарри сделал ей предложение руки и сердца во время похода. Хотя он был ей неравнодушен, и она сказала ему "да", она чувствовала, что застряла и оказалась в ловушке внутри. Она решила устроить свадьбу и попросила Эрику быть ее подружкой невесты.

Через несколько дней Эрика призналась, что поцеловала женщину, и сказала Кайли, что хочет развестись с мужем, поскольку она лесбиянка.

"У меня голова шла кругом. Я сразу завидовала этой другой женщине, и вдруг поняла, что испытываю чувства к Эрике. Я пыталась оттолкнуть эти чувства. Но после того разговора между нами проскочила искра, которой раньше не было. Мы продолжали кокетливо шутить, и когда мы смотрели друг на друга, то чувствовали электрический ток. Я придумывала отговорки, чтобы не быть близкой с Гарри.

Кайла и Эрика / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

В конце концов они осознали свои чувства друг к другу, что заставило Кайлу разорвать помолвку.

У пары начались романтические отношения, а через пол года Эрика сделала предложение руки и сердца. Они вступили в брак в апреле, в окружении близких. Кайла назвала свадьбу с Эрикой "лучшим решением", которое она когда-либо принимала, наконец обретя настоящую любовь и счастье. Сейчас они планируют создать семью с помощью ЭКО.

Кайла и Эрика / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

"Я хотела этого всем сердцем. Мы поженились в апреле в интимном свадебном зале, наполненном цветами, перед 60 нашими родственниками и друзьями. Обмениваясь обетами, я знала, что венчаюсь со своей половинкой. Я ни о чем не жалею, нам суждено быть вместе", – говорит Кайла.

Кайла и Эрика / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

Кайла и Эрика / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

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