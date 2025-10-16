Женщина была в шоке, увидев кота после отдыха: что с ним сделали (фото)

Кот / © Credits

Многие знают, что поездка к бабушке часто заканчивается парой лишних килограммов. Но, как оказалось, это правило работает не только на людях, но и на их пушистых любимцах. Невероятная история рыжего кота Синбада, испытавшего на себе всю силу бабушкиной любви, покорила интернет.

Об этом пишет Newsweek.

Художница Лина Рэдфорд выиграла резиденцию для художников и должна была уехать в длительную поездку. Своего любимца, гиперактивного рыжего кота Синбада, она решила доверить самому родному человеку — своей маме, проживавшей в Праге. Женщина казалась идеальной кандидаткой, ведь уже имела двух кошек и относилась к ним с огромной любовью и заботой. Лина была уверена, что ее кот в надежных руках.

Прошел месяц, и художница вернулась домой. Но ее ждал настоящий шок. Ее спортивный и энергичный кот превратился в лохматого пухла. Как призналась Лина, впервые она заподозрила нехорошо, когда мама послала ей фото любимца.

Изменения были настолько кардинальными, что владелица подумала — это шутка, а фотография сгенерирована искусственным интеллектом. Но реальность оказалась еще более впечатляющей.

Причина таких поразительных изменений оказалась к смешному простою. Мама Лины объяснила набор веса у кота тем, что она просто тестировала новые бренды и вкусы корма. По-видимому, дегустация проходила слишком успешно.

Кот, после «отдыха» у бабушки / © Instagram

Лина поделилась видео со своим заметно скругленным любимцем в Instagram, и ролик мгновенно стал вирусным, собрав более 170 тысяч лайков. Пользователи разразились комментариями: одни критиковали «бабушку» за безответственность, а другие от души смеялись, узнавая в этой истории своих родственников. Один из комментариев стал квинтэссенцией всей ситуации: «Так эффект бабушки работает даже на животных?». Как видим, еще как работает.

