Женщина была в шоке, увидев кота после отдыха: что с ним сделали (фото)
Владелица кота была шокирована, когда увидела, как изменился ее любимец после месяца у мамы. Женщина даже подумала, что фото толстого кота создал искусственный интеллект.
Многие знают, что поездка к бабушке часто заканчивается парой лишних килограммов. Но, как оказалось, это правило работает не только на людях, но и на их пушистых любимцах. Невероятная история рыжего кота Синбада, испытавшего на себе всю силу бабушкиной любви, покорила интернет.
Об этом пишет Newsweek.
Художница Лина Рэдфорд выиграла резиденцию для художников и должна была уехать в длительную поездку. Своего любимца, гиперактивного рыжего кота Синбада, она решила доверить самому родному человеку — своей маме, проживавшей в Праге. Женщина казалась идеальной кандидаткой, ведь уже имела двух кошек и относилась к ним с огромной любовью и заботой. Лина была уверена, что ее кот в надежных руках.
Прошел месяц, и художница вернулась домой. Но ее ждал настоящий шок. Ее спортивный и энергичный кот превратился в лохматого пухла. Как призналась Лина, впервые она заподозрила нехорошо, когда мама послала ей фото любимца.
Изменения были настолько кардинальными, что владелица подумала — это шутка, а фотография сгенерирована искусственным интеллектом. Но реальность оказалась еще более впечатляющей.
Причина таких поразительных изменений оказалась к смешному простою. Мама Лины объяснила набор веса у кота тем, что она просто тестировала новые бренды и вкусы корма. По-видимому, дегустация проходила слишком успешно.
Лина поделилась видео со своим заметно скругленным любимцем в Instagram, и ролик мгновенно стал вирусным, собрав более 170 тысяч лайков. Пользователи разразились комментариями: одни критиковали «бабушку» за безответственность, а другие от души смеялись, узнавая в этой истории своих родственников. Один из комментариев стал квинтэссенцией всей ситуации: «Так эффект бабушки работает даже на животных?». Как видим, еще как работает.
