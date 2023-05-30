Женщина была в шоке, увидев себя на фото своего мужа за годы до их знакомства

Айлиз и Педро встретились, когда им было 17 и 20 лет соответственно.

Айлиз Пинарготе из Эквадора просматривала детские фотографии своего мужа, заметив что-то невероятное.

На заднем фоне одного из снимков, сделанного 15 лет назад, можно увидеть юную Айлиз в желтом топе, смотревшую на случайного мальчика. Этой историей она поделилась с needtoknow.co.uk.

Однако мало что знала Айлиз, что она действительно смотрела на своего будущего мужа, 29-летнего Педро Морейру.

Айлиз Пинарготе в желтом топе / Фото: needtoknow.co.uk

"Я ничего не помню о фото, потому что я была маленькой девочкой. Я только помню, что каждый год мы с мамой ходили на городские парады. Однажды мы пошли в дом моей свекрови, и я попросила ее показать мне фотоальбом моего мужа, когда он был ребенком, и именно тогда мы обнаружили фотографию. Мы были совершенно удивлены, мы не могли в это поверить, это дало нам страх, счастье, много эмоций, потому что невероятно, что фотограф посреди парада остановил его именно в тот момент, когда смотрю на него", — рассказала 26-летняя женщина.

Айлиз добавила, что для многих эта история кажется невероятной. Пара верит в Бога и убеждена, что именно он посвятил им быть вместе, а это фото стало еще одним доказательством любви влюбленных и союза как супругов.

Айлиз и Педро встретились, когда им было 17 и 20 лет соответственно.

Айлиз Пинарготе и Педро Морейра / Фото: needtoknow.co.uk

Девушка несколько месяцев замечала Педро в своем городе и сразу поняла, что он ей нравится, но у нее никогда не хватало смелости заговорить с ним.

Вскоре судьба свела их у ее университета.

"Я собиралась войти в свой класс, когда оказалось, что Педро сидит на скамейке за пределами класса. Я увидела его, и он посмотрел на меня (он никогда раньше меня не видел), в этот момент я улыбнулась и мне было очень неловко, потому что я не кокетлива, и такое произошло впервые. Я вошла в свой класс и через 3 дня он написал мне на Facebook", — вспомнила она.

Айлиз Пинарготе и Педро Морейра / Фото: needtoknow.co.uk

Влюбленные встречались почти шесть лет, прежде чем официально решили пожениться.

Свадьба Айлиз и Педро / Фото: needtoknow.co.uk

Теперь, прожив в браке два года, пара говорит людям, что они друг друга знают 15 лет.

Напомним, в Великобритании сладострастная пара занялась сексом на смотровом колесе. За этим наблюдали другие отдыхающие и сняли все на камеру.

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