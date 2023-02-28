Женщина через один кусок чипса хотела переехать своего любимого: как все закончилось

Подозреваемая настаивает, что это был несчастный случай.
В городе Аделаида в Австралии мужчина обвинил свою партнершу в том, что она из-за куска чипса хотела переехать его автомобилем.
Об этом пишет ndtv.com.
Мэтью Финн у суде обвинил свою 42-летнюю партнершу Шарлотту Гаррисон в том, что она из-за одного чипса хотела сбить его своим автомобилем.
Мужчина убеждает суд, что он в автомобиле взял у женщины чипсы. Это якобы разозлило ее и она сказала ему выйти из салона автомобиля, после чего намеренно хотела его переехать.
На суде Шарлотта Гаррисон все возразила. Она рассказала, что везла мужчину в больницу, однако посреди дороги он потребовал остановить автомобиль. Тогда якобы из-за несчастного случая транспорт двинулся в сторону потерпевшего и врезался в другой автомобиль.
Суд обвиняет женщину в создании угрозы жизни при отягчающих обстоятельствах и вождении в неосторожной или опасной манере. Ее отправили под домашний арест.
Напомним, женатый врач из больницы Северного Лондона занимался сексом с пациенткой, "чтобы облегчить ее боль в груди".
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