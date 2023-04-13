Женщина через ТікТок застрелила своего экс-любовника: что он натворил

Мужчина постоянно добивался жены своего брата и угрожал рассказать всем об их романе.
В городе Санлиурфа, Турция, 33-летняя женщина посреди улицы застрелила 41-летнего брата своего мужа. Сначала она заявила, что он ее изнасиловал, но потом оказалось, что они были любовниками.
Об этом пишет thescottishsun.co.uk.
В апреле прямо посреди улицы 33-летняя Хуля Баликан расстреляла брата своего мужа Ферди Баликана.
"Он изнасиловал меня, жену своего брата. Я восстановила свою честь, убив его. Такие люди, как он, не должны жить", – кричала женщина.
Мужчина умер в больнице, подозреваемая сама сдалась полиции. Правоохранителям 33-летняя женщина рассказала, что у нее был роман с покойным. Однако впоследствии она решила все прекратить, но мужчина начал ей угрожать тем, что опубликует их интимные фотографии в соцсетях.
"Он постоянно добивался меня по телефону, чтобы я была с ним. Когда я отказалась от его упорных предложений, он начал угрожать, что выложит в TikTok непристойные фотографии с тех пор, когда мы жили вместе. Поэтому я взяла пистолет, принадлежавший моему мужу, и уехала в Санлиурфу. Я преследовала Ферди, вышедшего из дома в районе Пасабаги, с пистолетом, а затем застрелила его", — рассказала женщина.
Следствие еще продолжается.
Напомним, женщина среди магазина в Польше пыталась нанять киллера для мужа за кругленькую сумму.
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