Женщина девять лет была беременна "каменным ребенком" и умерла: что это за редкая патология

Женщина считала, что она девять лет назад потеряла ребенка.

В США в утробе женщины обнаружили "каменного ребенка", который он вынашивал девять лет. Женщина умерла, поскольку отказалась от медицинской помощи, потому что не доверяла врачам.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Беженка, прибывшая в США из Конго, обратилась в больницу после того, как у нее начались желудочные спазмы и расстройство пищеварения. Она также ощущала бульканье в кишечнике после еды.

Врачи после анализов и сканирования обнаружили мертвый плод, который блокировал нижнюю часть живота и давил на кишечник.

Однако женщина отказалась от лечения, сказав, что "не хочет этого делать". Она обвинила в этом колдовство, утверждая, что кто-то в Танзании наложил на нее "заклятие".

Беженка считала, что девять лет назад она потеряла ребенка. Тогда же медики лагеря для беженцев, в котором она находилась, обвинили ее в "злых делах", употреблении наркотиков и убийстве ребенка. Это вызвало у нее страх перед медицинскими работниками, поэтому она отказалась от какого-либо лечения.

Экспертиза установила, что плод мешал ее кишечнику выполнять свои функции, включая всасывание жизненно важных питательных веществ.

Американские медики призвали врачей обратить внимание на этот случай, чтобы узнать больше о редкой патологии.

Это не первый случай, когда женщины могут быть беременными "каменными детьми"

В статье, опубликованной в "Журнале Королевского медицинского общества" в 1996 году, было задокументировано только 290 случаев, когда женщины вынашивали "каменных детей".

В 2013 году в теле пожилой пенсионерки обнаружили 40-летний зародыш. Тогда врачи в Колумбии обнаружили, что 82-летняя женщина вынашивала нерожденного ребенка после того, как она обратилась в больницу с болями в животе.

Доктор Кемер Рамирес из больницы Тунхуэлито объяснил, что ухаживающий за женщиной врач заметил что-то "ненормальное в ее животе" и заподозрил, что это могут быть камни в желчном пузыре.

Доктор Рамирес сказал: "Это происходит потому, что плод не развивается в матке, потому что он переместился в другое место. В этом случае брюшная часть женщины не является жизнеспособным (местом), и это случившееся — кальцинированный плод, потому что организм производит защитные механизмы, и он кальцинируется, пока не останется там инкапсулированным".

Через несколько лет, в 2015 году, другая пожилая женщина обнаружила, что вынашивала зародыш более 60 лет. 91-летняя Эстела Мелендес даже не подозревала, что когда-то была беременна

Напомним, жительница Великобритании 45-летняя Пинки Джолли хотела похудеть без диет и обратилась в клинику в Стамбуле, где ей пообещали сделать операцию по уменьшению желудка по низкой цене. Однако после этого у нее диагностировали сложную инфекцию, которая превратила ее внутренние органы в "бетон"

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