Женщина дважды пережила клиническую смерть: что она чувствовала и как это изменило ее жизнь

Внетелесный опыт после клинической смерти изменил отношение к жизни

Американка Дебора Прум пережила два случая клинической смерти, которые изменили ее отношение к жизни.

О своем внетелесном опыте она написала в статье для Huff Post.

По словам женщины, первый случай произошел во время родов старшего ребенка, когда она попала в больницу с артериальным давлением на уровне инсульта, низким уровнем тромбоцитов, нарушением функции печени и судорожной активностью.

«Я или, точнее, моя сущность оказалась в углу родильной комнаты, у потолка, глядя на сцену вниз, пока меня срочно везли в операционную, и они пытались реанимировать меня и спасти меня и моего сына. Удивительно, но я не испытывала никаких эмоций», — вспоминала она.

О пережитом Дебора не рассказала никому, кроме своего мужа.

Второй раз клиническая смерть наступила у нее после ДТП, когда в автомобиль, за рулем которого был ее муж, на перекрестке врезалась машина, проехавшая на запрещающий сигнал светофора.

«Сразу после аварии я не осознавала себя как уникальную сущность, не чувствовала, что имею отдельную идентичность. Вместо этого я чувствовала неизвестный ранее полный и глубокий покой, в глубине души я чувствовала себя в безопасности и как дома», — описывала она свои ощущения.

Женщина рассказала, что ей показалось, что она была погружена в ярко-желтое сияние, будто в «бочку с пудингом». По ее словам, она не чувствовала себя мертвой, а наоборот — блаженно живой.

Неожиданно Дебора услышала будто откуда-то издалека голос своего мужа Брюса, который звал ее по имени.

«Я хотела остаться в том месте. Честно говоря, я не помню, чтобы приняла четкое решение вернуться. Но я не уверена, что имела тогда достаточно свободы, чтобы принимать какие-то решения», — написала она.

По словам Деборы, впоследствии она чувствовала угрызения совести из-за того, что хотела сопротивляться своему возвращению в свое земное тело, считая это предательством своих близких, и тоску по спокойствию того другого дома, который тогда почувствовала.

«Когда я наконец вернулся в свое тело, необъяснимым образом я не чувствовала боли. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что мы попали в аварию и что я смотрю на разбитый салон нашего некогда крепкого Volvo», — рассказала она.

При этом женщина утверждает, что рядом с ней был какой-то мужчина, который держал ее за руку до прибытия медиков и спасателей, хотя, как оказалось, больше никто его не видел.

«Сейчас я менее религиозная, но более духовная. Я меньше беспокоюсь о соблюдении правил и больше внимания уделяю тому, чтобы прислушиваться к советам. Я чувствую большую связь с другими людьми, но не волнуюсь и не несу ответственности за то, чтобы убедить их принять тот или иной набор убеждений. Я не сомневаюсь в существовании Бога, но теперь имею более широкое, инклюзивное и гибкое видение того, как Бог действует», — объяснила Дебора то, как пережитый опыт повлиял на нее.

По ее словам, переживания близкой смерти помогли четко осознать конечность жизни.

«Я редко медлю, потому что никогда не уверена полностью, что завтра мне дадут еще один дар. Хотя такой взгляд может казаться мрачным, это не так. Эта уверенность побудила меня заниматься своими гоби, научиться рисовать портреты, разобраться, как играть на мандолине, а также сэкономить деньги и купить 22-летний пикап, чтобы легче перевозить свой велосипед и каяк в приключениях. Остро осознавая, что моя жизнь достигнет своего конца в определенное время, я чувствую толчок выжать максимум из каждой минуты», — подытожила она.

Напомним, трое людей из разных штатов США, которые пережили клиническую смерть, утверждают, что получили одинаковое послание из потустороннего мира. Все трое уверены: жизнь на Земле — это лишь сон или иллюзия, а настоящий мир начинается после смерти.