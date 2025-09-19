Женщина дважды умирала и спорила с Богом: что она ему сказала, чтобы вернуться к жизни

Женщина пережила две клинические смерти и убедила Бога вернуть ее / © pixabay.com

Пеги Робинсон, которая, по ее словам, пережила клиническую смерть дважды, называет себя экспертом в «перехитринии смерти». Впервые это произошло, когда ей было пять лет, во время плавания в местном пруду. В 25 лет, после осложнений во время беременности, она пережила это снова, и, по ее словам, оказалась в другом измерении.

Об этом пишет The Mirror.

«Я чувствовала себя так, будто собираюсь потерять сознание, и тогда мой подбородок коснулся груди. Вдруг я выстрелила, как ракета, сквозь космос. Я была напугана, я знала, что только что умерла», — рассказала Пеги о своем опыте клинической смерти.

Спорила с Богом ради детей

Пеги описала свое путешествие к небу как «неравную поездку на американских горках». По ее словам, она двигалась сквозь галактики, прежде чем попасть в ярко-белую комнату. Там она встретила Бога и стала умолять его разрешить ей вернуться на Землю. Она утверждает, что кричала на него: «Нет, черт возьми, я не пойду, ты не можешь заставить меня, у меня есть дети, которых нужно воспитывать».

По словам Пеги, Бог показал ей сцену, где она вела себя как «избалованный ребенок», чтобы заставить ее осознать свою неправоту. Потом он телепатически сказал ей, что «ее время пришло». Она утверждает, что попыталась переубедить его, попросив показать, что ее детям будет лучше без нее.

"Я твердо сказала, если он покажет мне, что моим детям будет лучше без меня, по какой-либо причине, тогда я соглашусь остаться", - рассказала Пеги.

Она добавила, что рядом с Богом увидела Иисуса. Они вместе перенеслись на Землю, где она увидела, как ее сыновья обсуждают ее смерть. Когда ее младший сын, Джереми, сказал, что хочет «маму обратно, и хочет ее прямо сейчас», она не смогла смотреть на его боль и вернулась к Богу, чтобы умолять его вернуть ее к детям.

Неожиданный возврат и урок жизни

По словам женщины, ее путешествие в потусторонний мир закончилось так же внезапно, как и началось. Как только она спросила Бога, кто научит ему двух ее сыновей, как «вдруг» снова оказалась в больнице.

Позже УЗИ подтвердило, что у нее была внематочная беременность двойней, что повлекло за собой большое внутреннее кровоизлияние и чуть не стоило ей жизни. Свою третью беременность Пеги потеряла, но выжила. Теперь она делится своим опытом, чтобы показать людям, что «смерти как таковой не существует».

«Бог дарит нам воспоминания, чтобы учить нас. Они хранятся в наших душах и незабываемы. Чем старше и мудрее мы становимся, тем больше мы способны их осознать», — добавила она.

