Женщина единственная выжила в ужасной авиакатастрофе и рассказала о чуде: "Спас ангел" (фото)

Единственная женщина, выжившая в ужасной авиакатастрофе, утверждает, что разговаривала с ангелом, который помог ей спастись.

Об этом пишет NTK.

Паола Амадор Сегура летела на небольшом самолете, на борту которого находились шесть человек. Пятеро пассажиров погибли, но 31-летней женщине удалось спастись.

Ее семья сообщила, что она рассказала им о разговоре, который состоялся с ним во время испытания. Они убеждены, что это был ангел или какое-то высшее существо, защитившее ее.

Женщина единственная выжила в авиакатастрофе в Коста-Рике / Фото: Jam Press

Пауло, брат Паолы, рассказал, что она говорила с их матерью, что она проснулась после аварии и разговаривала с одним из своих попутчиков. Это озадачило семью, поскольку все остальные пассажиры самолета трагически погибли. Ее сестра считает, что произошло чудо, и что человек, с которым говорила Паола, был ангелом, который оберегал ее.

Мама троих детей утверждает, что ей сказали сохранять спокойствие и заверили, что кто-нибудь придет их спасти. Паола предполагает, что второй пилот, возможно, говорил с ней, но она никого не видела и слышала только голос.

Женщина единственная выжила в авиакатастрофе в Коста-Рике / Фото: Jam Press

Самолет разбился на холме Пико Бланко, расположенном в Эскасе, городе Коста-Рики, в понедельник, 25 ноября.

Плохие погодные условия привели к минимальной видимости, из-за чего самолет был перенаправлен в международный аэропорт Хуан Сантамария в Рио-Сегундо, Коста-Рика. Незадолго к 14:00 связь с самолетом была потеряна.

Трагедия произошла 25 ноября / Фото: Jam Press

Подтверждено, что Паола находится в больнице в стабильном состоянии, но имеет признаки травм всего тела. Она остается в сознании, а ее жизненные показатели стабильны.

Напомним, в Швеции ютубер замерз насмерть в снежной буре. Он записал последнее послание семье.

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