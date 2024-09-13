Женщина ежедневно получала более 100 анонимных звонков: она была в шоке, когда раскрыла, кто это

38-летний японец был арестован за телефонное преследование собственной жены. Он звонил ей более 100 раз в день анонимно и ничего не говорил, пока она не бросала трубку.

Об этом пишет Oddity Central.

10 июля 31-летняя женщина из Амагасаки в японской префектуре Хего начала получать странные телефонные звонки от кого-то, кто просто молчал, пока она не бросала трубку в отчаянии. Это продолжалось неделями, поскольку звонки поступали с анонимного номера, так что молодая женщина не могла просто заблокировать их. В большинстве дней она получала десятки звонков, но иногда телефонный преследователь звонил более 100 раз в день. К счастью, звонки никогда не поступали ночью или когда она играла в видеоигры на телефоне мужа, что наконец натолкнуло ее на мысль о том, кем может быть таинственный абонент.

Когда июль перешел в август, а телефонные звонки не прекращались, отчаявшаяся женщина принялась думать о том, как разоблачить своего преследователя. Чем больше она анализировала характер звонков, тем больше подозревала своего мужа. Единственное время, когда она не получала надоедливых звонков, была ночь, когда они спали в одной кровати, и когда она использовала его телефон для игры в видеоигры.

В конце концов 31-летняя женщина обратилась в полицию за помощью в раскрытии тайны, поделившись с ними своими подозрениями, что ее муж может быть преследователем. После расследования офицеры подтвердили опасения женщины, и 4 сентября ее муж был арестован в Амагасаки за нарушение японского закона о борьбе со сталкерами. На вопрос, почему он преследовал свою жену больше месяца своими странными звонками, мужчина просто ответил: "Я люблю свою жену и звонил ей, ничего не говоря", будто преследование было доказательством любви к ней.

В Японии супружеские пары нередко живут отдельно, особенно когда одному из них приходится переезжать из-за работы, и иногда один из супругов настолько ревнует, что начинает преследовать другого. Однако полиция в Амагасаки подтвердила, что это был первый случай телефонного преследования, в котором принимала участие пара, которая живет вместе.

Напомним, супруги сделали ДНК-тест ради развлечения и узнали, что воспитывают чужого сына. Семья почувствовала, что весь их мир разрушился.

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