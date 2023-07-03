Женщина ежедневно выпивала три литра водки: однажды врачи дали ей всего 24 часа жизни (фото)

Женщина поделилась, как ей дали всего 24 часа жизни в разгар алкогольной зависимости.

Об этом пишет LancsLive.

Шарлотта Дюркан считала себя трезвенником лишь за три года до того, как ее зависимость достигла своего пика, но в течение 36 месяцев она вышла из-под контроля.

30-летняя женщина начала страдать от судорог и теряла сознание в результате употребления, обнаружив, что без алкоголя она начнет дрожать и потеть.

В какой-то момент она каждое утро выпивала пол литра чистой водки, чтобы остановить дрожь, и в результате выпивала около трех литров спирта в день.

Мама двоих детей из Колна, Ланкашир, сказала: "Утром мне нужно было выпить, просто чтобы выровнять себя. Это была бы водка, и это было бы 0,5 водки в чистом виде. Это было бы буквально для того, чтобы остановить меня от дрожи и от того, чтобы меня не тошнило и я не потела — это бы сработало, после чего это продолжалось в течение дня, но, очевидно, когда денег было мало и так далее, я пыталась уговорить семью напоить меня. Я трапила все деньги на выпивку", — поделилась она.

Когда Шарлотта поняла, что не может без выпивки, она поняла, что пьянство превратилось в серьезную зависимость.

После первого посещения больницы ее продержали несколько дней и вернули домой, но она сразу вернулась к выпивке и снова оказалась в больнице, причем эта схема повторялась три или четыре раза.

Ситуация достигла апогея, когда Шарлотта попала в реанимацию с полиорганной недостаточностью, и было обнаружено, что ее сердце, печень и почки отказали.

Врачи сказали ее семье, что ей осталось жить всего 24 часа.

Шарлотта во время зависимости / Фото: lancs.live

Она сказала: "Они должны были взять два литра жидкости из моих легких, и я провела три недели, но я не могла двигаться, я не могла говорить, я не могла говорить. Итак, я была в реанимации, я была на кислороде, и они пригласили всю мою семью, чтобы попрощаться со мной. Я была буквально на грани жизни".

Однако Дюркан говорит, что каким-то образом ей "удалось выжить" и в результате она попала в реабилитационный центр после выздоровления после посещения больницы.

Пока мама празднует 11 месяцев трезвости и работает волонтером в благотворительной организации, которая недавно запустила свою кампанию по повышению осведомленности об алкоголе.

Шарлотта Дюркан / Фото: lancs.live

Кампания посвящена людям с зависимостями, которые борются со своими внутренними демонами, что может привести к смерти.

Шарлотта говорит, что зависимость ассоциируется с людьми, которые годами борются с ней, но в ее случае она быстро справилась с алкоголизмом.

Сейчас женщина надеется прожить год трезвости.

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