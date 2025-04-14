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Женщина еженедельно преодолевает 6000 км в другую страну ради обучения в школе: сколько она тратит денег
По словам женщины, это утомительно, но оно того стоит.
Студентка рассказала о своей жизни после того, как приняла решение переехать в другую страну и летать на обучение на самолете. Она не первый человек с таким образом жизни. Так, работница AirAsia Рачал Каур совершает 40-минутный перелет из Пенанга в Куала-Лумпур каждый день рабочей недели и говорит, что это стоит баланса между работой и личной жизнью.
Нат Седилло рассказала New York Post, что раньше она жила со своим мужем Сантьяго в Бруклине, Нью-Йорк, но затем переехала в Мехико. Теперь 30-летняя женщина ездит туда и обратно, чтобы иметь возможность посещать занятия в юридической школе.
В понедельник утром Седилло прилетает в аэропорт имени Кеннеди, а во вторник вечером возвращается в Мехико, чтобы успеть на занятия.
Семестр длился 13 недель, а это значит, что она путешествовала на самолете 26 раз и преодолевала более 6000 км в оба конца.
Ей приходилось платить за авиабилеты, а также за жилье и еду, потратив, по ее словам, более $2000.
Седилло объяснила, что они с мужем «любят Нью-Йорк», но жили даже не в «самом роскошном районе» и «все было очень дорогим».
Теперь, живя в Мехико, она и ее партнер могут «наслаждаться лучшим качеством жизни» — хотя, как отмечает Седилло, лучшие дни, когда она «не ездит на учебу».
Напомним, мужчина пришел на собеседование на 25 минут раньше и потерял работу. Работодатель объяснил свою позицию.