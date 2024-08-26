Женщина "гениально" отомстила бывшим с помощью метеорологов: что она учудила

Женщина разработала гениальный и причудливый план, как отомстить своим бывшим с помощью метеорологического бюро.

Об этом пишет Mirror.

26-летняя Бетани Хант подала их имена в метеорологическую службу, чтобы использовать их для названий штормов в 2025 году. Британка объяснила, что случайно наткнулась на форму, когда проверяла погоду.

"Когда я натолкнулась на эту страницу, я подумала, почему бы не назвать их в честь моих бывших и бывших моих подруг (отчасти в шутку, отчасти потому, что я действительно хотела, чтобы их выбрали), поэтому я ввела имена и на следующий день опубликовала TikTok", – рассказала она. Видео стало вирусным за одну ночь, собрав ошеломляющие 286 тысяч просмотров и тысячи лайков.

В разделе анкеты "Причина выбора имени" Бетани смешно написала: "Это все имена моих бывших и я хочу, чтобы они также несли ответственность за разрушение жизней других людей. Мне было бы очень приятно услышать, как люди описывают шторм: "Том разрушил мои планы на день рождения", так же, как он разрушил мои планы на 2022 год. Я, честно говоря, думала, что, возможно, несколько друзей увидят это и найдут это смешным. Но я не ожидала, что TikTok разразится так сильно, как это случилось, и что так многие также будут присылать свои имена".

Сотни пользователей в комментариях похвалили "знаковое" и "королевское" поведение Бетани: "Это гениально", "Один из моих бывших есть в этом списке, так что я молюсь, чтобы они приняли ваши предложения", "Боже мой, твои аргументы заставили меня абсолютно сморщившись от смеха", "Это заставило меня хохотать, мне нравится", "Извините, теперь я одержима этим".

Напомним, жена отключила систему жизнеобеспечения 38-летнего мужа в отместку за измены. У него случилось кровоизлияние в мозг в доме любовницы.

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