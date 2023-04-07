Женщина-гермафродит с "синдромом оборотня" отрастила самую длинную в мире бороду: фото

12 лет назад женщина с "синдромом оборотня" установила мировой рекорд Гиннеса за самую длинную женскую бороду.

В 1990 году Вивиан Уилер отказалась от бритвы и отрастила волосы на лице длиной более 30 сантиметров.

Как пишет dailystar.co.uk, у бабушки из Лоутона, штат Оклахома, заболевание, которое называется гермафродитизмом. Это означает, что она на 50 процентов женщины и на 50 процентов мужчина. С рождения Вивиан с волосами на лице из-за другого состояния, известного как гипертрихоз или "синдром оборотня".

Фото: dailystar.co.uk

Когда ей исполнилось пять лет, волосы начали темнеть, а ее отцу стало "стыдно", поэтому он отправил Вивиан в гастрольную жизнь в цирке братьев Ринглинг в Сент-Луисе, штат Миссури. Там она получала достойную зарплату в размере 1000 долларов в месяц.

До 55 лет женщина носила титул "Бородатой леди", где ошеломленные фанаты таращились на нее и высмеивали.

"Это было просто то, что я должна была сделать, чтобы помочь моей семье финансово. Мой отец заставил мою мать отправить меня", — сказала она ABC.

Фото: dailystar.co.uk

Цирковый мир был жестким, с изнурительным графиком и неприятными условиями жизни. Женщина спала в грузовике. А в перерывах между гастролями, когда она возвращалась домой к отцу, он заставлял ее брать бритву и начисто брить лицо.

Впрочем, в 1990 году Уилер решила отращивать бороду. Она объяснила: "Без бороды я не я. Я притворяюсь тем, кем не являюсь. То, что я попала в Книгу рекордов Гиннеса, очень помогло мне, это показало мне, что я могу гордиться собой. Это заставило меня почувствовать, что имею шанс в обществе".

Теперь она предпочитает завязывать ее, чтобы по-прежнему заниматься своими повседневными делами.

Отметим, несколько лет назад Вивиан снова попала в заголовки газет, когда воссоединилась со своим сыном после более чем 30-летней разлуки.

Фото: dailystar.co.uk

Ричард Лоренц из Канзаса был брошен своим отцом в номере мотеля в возрасте всего четырех лет, но был ошеломлен, обнаружив, что его матерью была рекордсменка Вивиан.

Их воссоединение было показано в эпизоде документального сериала Shocking Family Secrets.

Напомним, в США 29-летняя женщина приняла свою бороду после того, как брила лицо ежедневно в течение 16 лет. К 12 годам девушка брилась каждое утро, чтобы избежать внимания хулиганов.

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