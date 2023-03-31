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Женщина год не убирала из-за глубокой депрессии: она шокировала состоянием своей квартиры (видео)

Женщина год не убирала из-за глубокой депрессии: она шокировала состоянием своей квартиры (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2709
Время на прочтение
2 мин
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Женщина год не убирала из-за глубокой депрессии: она шокировала состоянием своей квартиры (видео)

Фото: скриншот с видео

Фанатка уборки бесплатно навела порядок в доме немки.

В Германии женщина год не убирала свою квартиру.

32-летняя Эмма жила одна и страдала глубокой депрессией, поскольку перестала ходить. Ее помещение превратилось в помойку. В помощь женщина вызвала клининг из США. Работница по имени Аури решила убрать бесплатно.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. К слову, на аккаунт женщины подписано более 2,6 млн пользователей.

Аури опубликовала видео до и после уборки. В ролике можно увидеть груды мусора и толстого слоя грязи. Впрочем, женщина отлично справилась со своей работой.

В комментариях шокированные пользователи поделились мыслями по поводу увиденного. Так, одни пользователи осудили владелицу квартиры за неаккуратность:

  • Без пренебрежения, мне действительно интересно — это не похоже, что здесь живет кто-то в депрессии. Это больше похоже на кого-то, кто очень часто ходит за продуктами, много готовит и просто хранит весь мусор и дерьмо вокруг. Что будет после того, как вы все сделаете для нее и уйдете? Как она продолжит жить?
  • Смотрите, я живу с депрессией, но нахожу время, чтобы убрать свой дом. Как так можно жить?
  • Какой кошмар! Этому нет оправдания
  • Ты хорошо поработала! Но душу Эммы не вылечит эта работа. Если она не получит никакой психологической помощи, квартира вскоре будет выглядеть по-прежнему

Другие же встали в ее защиту:

  • Вау, так много людей осуждают... А как насчет вас? Как бы вы чувствовали себя, если бы потеряли способность ходить? Тот, кто никогда не испытывал депрессии и такого состояния, не должен судить других
  • Эй! Женщина не может ходить! Отстаньте от нее
  • Надеюсь, Эмме станет лучше

Напомним, британка боится выходить из дома из-за редкой болезни "живой статуи". Женщина не может контролировать свое тело и падает.

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Дата публикации
Просмотры
2709
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