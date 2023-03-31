Женщина год не убирала из-за глубокой депрессии: она шокировала состоянием своей квартиры (видео)

В Германии женщина год не убирала свою квартиру.

32-летняя Эмма жила одна и страдала глубокой депрессией, поскольку перестала ходить. Ее помещение превратилось в помойку. В помощь женщина вызвала клининг из США. Работница по имени Аури решила убрать бесплатно.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. К слову, на аккаунт женщины подписано более 2,6 млн пользователей.

Аури опубликовала видео до и после уборки. В ролике можно увидеть груды мусора и толстого слоя грязи. Впрочем, женщина отлично справилась со своей работой.

В комментариях шокированные пользователи поделились мыслями по поводу увиденного. Так, одни пользователи осудили владелицу квартиры за неаккуратность:

Без пренебрежения, мне действительно интересно — это не похоже, что здесь живет кто-то в депрессии. Это больше похоже на кого-то, кто очень часто ходит за продуктами, много готовит и просто хранит весь мусор и дерьмо вокруг. Что будет после того, как вы все сделаете для нее и уйдете? Как она продолжит жить?

Смотрите, я живу с депрессией, но нахожу время, чтобы убрать свой дом. Как так можно жить?

Какой кошмар! Этому нет оправдания

Ты хорошо поработала! Но душу Эммы не вылечит эта работа. Если она не получит никакой психологической помощи, квартира вскоре будет выглядеть по-прежнему

Другие же встали в ее защиту:

Вау, так много людей осуждают... А как насчет вас? Как бы вы чувствовали себя, если бы потеряли способность ходить? Тот, кто никогда не испытывал депрессии и такого состояния, не должен судить других

Эй! Женщина не может ходить! Отстаньте от нее

Надеюсь, Эмме станет лучше

Напомним, британка боится выходить из дома из-за редкой болезни "живой статуи". Женщина не может контролировать свое тело и падает.

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