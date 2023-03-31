Женщина год не убирала из-за глубокой депрессии: она шокировала состоянием своей квартиры (видео)

Фанатка уборки бесплатно навела порядок в доме немки.
В Германии женщина год не убирала свою квартиру.
32-летняя Эмма жила одна и страдала глубокой депрессией, поскольку перестала ходить. Ее помещение превратилось в помойку. В помощь женщина вызвала клининг из США. Работница по имени Аури решила убрать бесплатно.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. К слову, на аккаунт женщины подписано более 2,6 млн пользователей.
Аури опубликовала видео до и после уборки. В ролике можно увидеть груды мусора и толстого слоя грязи. Впрочем, женщина отлично справилась со своей работой.
В комментариях шокированные пользователи поделились мыслями по поводу увиденного. Так, одни пользователи осудили владелицу квартиры за неаккуратность:
- Без пренебрежения, мне действительно интересно — это не похоже, что здесь живет кто-то в депрессии. Это больше похоже на кого-то, кто очень часто ходит за продуктами, много готовит и просто хранит весь мусор и дерьмо вокруг. Что будет после того, как вы все сделаете для нее и уйдете? Как она продолжит жить?
- Смотрите, я живу с депрессией, но нахожу время, чтобы убрать свой дом. Как так можно жить?
- Какой кошмар! Этому нет оправдания
- Ты хорошо поработала! Но душу Эммы не вылечит эта работа. Если она не получит никакой психологической помощи, квартира вскоре будет выглядеть по-прежнему
Другие же встали в ее защиту:
- Вау, так много людей осуждают... А как насчет вас? Как бы вы чувствовали себя, если бы потеряли способность ходить? Тот, кто никогда не испытывал депрессии и такого состояния, не должен судить других
- Эй! Женщина не может ходить! Отстаньте от нее
- Надеюсь, Эмме станет лучше
Напомним, британка боится выходить из дома из-за редкой болезни "живой статуи". Женщина не может контролировать свое тело и падает.
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