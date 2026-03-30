В США 69-летняя жительница штата Мичиган сорвала джекпот в размере 1,2 млн долларов, используя комбинацию чисел, которые она выбирала в течение многих лет.

Об этом идет речь в Рeople.

Как сообщают организаторы лотереи, победительница (пожелавшая остаться анонимной) угадала все шесть чисел в розыгрыше Lotto 47 от 11 марта. Вероятность такого выигрыша составила примерно 1 до 10,7 млн. рублей.

По словам женщины, она сразу узнала выигрышную комбинацию, как только проверила результаты.

«Я играю этими числами уже много лет, поэтому сразу поняла, что они совпали», — рассказала она.

После этого американка немедленно поделилась новостью с мужчиной.

«Я разбудила его и сказала: „Кажется, я выиграла в лотерею“. Мы проверили билет вместе — и тогда я окончательно убедилась, что это правда», — вспоминает победительница.

После уплаты налогов женщина получила около 832 тысячи долларов. По ее словам, эти средства позволят семье поменять планы на будущее.

«Этот выигрыш означает, что мой муж может выйти на пенсию, а мы сможем просто наслаждаться жизнью», — добавила она.

В лотерее отметили, что кроме главного победителя сотни других участников также получили меньшие выигрыши — от нескольких долларов до нескольких тысяч.

Lotto 47 действует с 2005 года, а розыгрыши проводят дважды в неделю.

