Женщина годами терпела боль, а в 22 осталась без зубов: какая причина

стоматолог / © pexels.com

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Американка Бекка из Индианы в 22 года была вынуждена удалить все зубы после того, как врачи обнаружили у нее острый дефицит нескольких важных витаминов и железа. Женщина говорит, что годами жила с постоянной болью, а теперь делится своей историей, чтобы поддержать других людей, которые проходят через подобные испытания.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам Бекки, серьезные проблемы с зубами начались примерно в 18-летнем возрасте. Она рассказала, что постоянно страдала от боли, а ее лицо часто отекало настолько, что приходилось прикладывать лед. Из-за плохого состояния зубов женщина не могла есть многие продукты, которые любила, а также потеряла уверенность в себе.

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Бекка вспоминает, что из-за внешнего вида зубов люди часто смотрели на нее с осуждением. Некоторые даже предполагали, что она могла употреблять тяжелые наркотики. По словам женщины, подобные комментарии она слышала не только от посторонних людей, но и от медиков. В то же время она отмечает, что никогда не употребляла наркотических веществ.

Когда Бекке исполнилось 22 года, врачи диагностировали у нее острый дефицит витамина B12, витамина D, витамина C и железа. После обследований медики пришли к выводу, что зубы уже невозможно спасти, и рекомендовали полное удаление.

Все зубы удалили во время одной процедуры, которая длилась около девяти часов. После операции женщине пришлось заново учиться говорить и есть. Она также рассказала, что некоторое время ждала изготовления протезов, пока ротовая полость полностью заживет.

Стоматологическая школа VCU предложила ей бесплатно провести операцию, хотя стоимость протезов составила 3 000 долларов. Первый комплект протезов оказался слишком большим, из-за чего Бекка пережила тяжелый эмоциональный период. Впоследствии ей изготовили временные протезы, которые она носила примерно восемь месяцев, а после этого установили постоянные.

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Сейчас женщине 25 лет. Она говорит, что довольна тем, как выглядят ее новые зубы, и чувствует себя значительно увереннее. В то же время Бекка до сих пор сталкивается с критикой и оскорбительными комментариями в интернете. Некоторые пользователи пишут, что она якобы выглядит намного старше своего возраста или что для зубных протезов она «слишком молода».

Несмотря на это, американка продолжает открыто рассказывать о своем опыте в соцсетях. По ее словам, она хочет помочь людям, которые оказались в подобной ситуации, а также привлечь внимание к тому, что зубные протезы носят миллионы людей по разным причинам — из-за стоматологических заболеваний, генетических особенностей, проблем со здоровьем, старения или травм.

Напомним, в Бразилии 37-летняя женщина притворялась 12-летней девочкой и жила в приемной семье. Когда обман разоблачили — мошенницу арестовали.

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