Женщина годами выдавала себя за императрицу вымышленного королевства ради выгоды – фото

Ее случайно уличили в мошенничестве.
49-летняя немка, которая выдавала себя за императрицу вымышленного королевства и общалась с итальянской элитой, была случайно уличена в мошенничестве.
Об этом сообщает Oddity Central.
Сандра Николь Мартинес, которая украшала себя титулами "Ее Королевское Высочество" или "Ее Императорское Высочество", стала завсегдатаем эксклюзивных вечеринок и светских мероприятий в столице Италии после того, как несколько лет назад ее представила легендарная итальянская светская львица Гуя Соспизио.
Очевидно, никто не подвергал сомнению ее претензии на роль императрицы Императорского дома Глодени, королевского дома со штаб-квартирой в Бейруте, Ливан, хотя простой поиск в Google показал бы, что Глодени на самом деле является городком в Молдове. В конце концов Мартинес разоблачили как мошенницу совершенно случайно.
Падение фейковой императрицы Глодени началось в марте 2024 года, когда внезапно обрушилась стена в римском районе Трастевере, повредив несколько автомобилей. Среди этих автомобилей был Ferrari под управлением Сандры Николь Мартинес, который, как обнаружили следователи, имел просроченные номерные знаки, не имел регистрации и страховки. Это, очевидно, повлекло некоторые вопросы, и дальнейшее расследование выявило больше несоответствий по автомобилям Мартинес. К примеру, номерной знак ее Bentley принадлежал грузовику в Германии и имел сотни неуплаченных штрафов на общую сумму около 2600 евро.
Полиция установила, что императрица Глодени ездила и парковала свои роскошные автомобили в историческом центре Рима, игнорируя камеры видеофиксации номерных знаков, поскольку знала, что автоматически сгенерированные штрафы выписываются не на ее имя. К сожалению, итальянские власти утверждают, что теперь ей грозит штраф в размере до 100 000 евро за вождение нелицензионных автомобилей с поддельными номерными знаками.
Что касается ее королевского титула, то Императорский дом Глодени, похоже, был зарегистрирован в Бейруте в феврале этого года, но в нем нет ничего королевского. Однако Сандра сделала все возможное, чтобы доказать обратное, проводя время с особами "голубой крови" на эксклюзивных вечеринках и мероприятиях и публикуя гламурные фотографии и видео в своем аккаунте в Instagram. Она позировала с членами королевской семьи, политиками, бизнесменами и католическими священнослужителями и никто из них ничего не заподозрил.
Напомним, мужчина инсценировал свою смерть, чтобы не платить $100 000 алиментов. Стало известно, как наказали "отца года".
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