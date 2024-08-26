Женщина годами выдавала себя за императрицу вымышленного королевства ради выгоды – фото

49-летняя немка, которая выдавала себя за императрицу вымышленного королевства и общалась с итальянской элитой, была случайно уличена в мошенничестве.

Об этом сообщает Oddity Central.

Сандра Николь Мартинес, которая украшала себя титулами "Ее Королевское Высочество" или "Ее Императорское Высочество", стала завсегдатаем эксклюзивных вечеринок и светских мероприятий в столице Италии после того, как несколько лет назад ее представила легендарная итальянская светская львица Гуя Соспизио.

Сандра Николь Мартинес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Очевидно, никто не подвергал сомнению ее претензии на роль императрицы Императорского дома Глодени, королевского дома со штаб-квартирой в Бейруте, Ливан, хотя простой поиск в Google показал бы, что Глодени на самом деле является городком в Молдове. В конце концов Мартинес разоблачили как мошенницу совершенно случайно.

Сандра Николь Мартинес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Падение фейковой императрицы Глодени началось в марте 2024 года, когда внезапно обрушилась стена в римском районе Трастевере, повредив несколько автомобилей. Среди этих автомобилей был Ferrari под управлением Сандры Николь Мартинес, который, как обнаружили следователи, имел просроченные номерные знаки, не имел регистрации и страховки. Это, очевидно, повлекло некоторые вопросы, и дальнейшее расследование выявило больше несоответствий по автомобилям Мартинес. К примеру, номерной знак ее Bentley принадлежал грузовику в Германии и имел сотни неуплаченных штрафов на общую сумму около 2600 евро.

Сандра Николь Мартинес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Полиция установила, что императрица Глодени ездила и парковала свои роскошные автомобили в историческом центре Рима, игнорируя камеры видеофиксации номерных знаков, поскольку знала, что автоматически сгенерированные штрафы выписываются не на ее имя. К сожалению, итальянские власти утверждают, что теперь ей грозит штраф в размере до 100 000 евро за вождение нелицензионных автомобилей с поддельными номерными знаками.

Сандра Николь Мартинес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Что касается ее королевского титула, то Императорский дом Глодени, похоже, был зарегистрирован в Бейруте в феврале этого года, но в нем нет ничего королевского. Однако Сандра сделала все возможное, чтобы доказать обратное, проводя время с особами "голубой крови" на эксклюзивных вечеринках и мероприятиях и публикуя гламурные фотографии и видео в своем аккаунте в Instagram. Она позировала с членами королевской семьи, политиками, бизнесменами и католическими священнослужителями и никто из них ничего не заподозрил.

Сандра Николь Мартинес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Напомним, мужчина инсценировал свою смерть, чтобы не платить $100 000 алиментов. Стало известно, как наказали "отца года".

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