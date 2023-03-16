Женщина гоняла по встречке, а когда ее остановили — украла полицейское авто: как все закончилось

В Германии 29-летняя полька на автобане A9 вблизи Лейпцига ехала по встречной полосе движения, а потом еще и припарковалась посреди скоростной трассы. Пока копы пытались отогнать ее автомобиль, женщина украла полицейский и устроила гонку.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Водители, ехавшие из Мюнхена в Берлин, возле села Видемар в Северной Саксонии в ночь на 16 марта сообщили в полицию об автомобиле Volkswagen Golf на польских номерах. Транспорт гонял по трассе по встречной полосе.

На место происшествия прибыла полиция. Тогда женщина припарковала свой автомобиль прямо на полосе скоростного движения. Копы оставили водительницу в салоне своего автомобиля, пытаясь отогнать ее Volkswagen. Тогда 29-летняя гражданка Польши завела полицейский автомобиль и устроила гонку с полицией.

Нарушительницу удалось остановить в 5 километрах от места. Оказалось, что в ту ночь она получила штраф за нарушение скорости. Гражданка Польши была трезвой, тесты на наркотики также показали отрицательный результат.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Напомним, в Польше в поселке Рациборовице в Нижнесилезском воеводстве нашли мертвыми 36-летнюю мать и ее 1-летнего сына. Трагедия произошла после того, как родители узнали, что у ребенка диагностировали эпилепсию.

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