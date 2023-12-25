Женщина горько расплакалась из-за рождественских подарков от жениха и его семьи: что они вручили

Женщина поделилась своим разочарованием после получения подарка от семьи жениха на Рождество.

Пользователь рассказала о праздничном провале на Reddit.

Она написала: "В этом году я поехала в дом своего жениха на Рождество. Это был мой первый раз, потому что мы обычно ходили к моей семье. Я подготовила довольно дорогой подарок для моего жениха Дэна, связанный с его хобби, я купила хорошие подарки для родителей Дэна, основанные на вещах, о которых я говорил с ними раньше, и я вручила небольшие упаковки шоколадных конфет для каждого из других его родственников (я не так хорошо их знала). Я не ожидала много подарков от родственников Дэна, потому что не очень хорошо знала многих из них, но я наверняка ожидала большего, чем получила. Сначала я обрадовалась, когда увидела, что для меня есть куча подарков. Однако когда я открыла первый, это был только кусок угля. Все смеялись, а я просто улыбалась, думая, что это шутливый подарок и другие презенты будут другими. Но каждый из них оказался углем. Все 18 из них".

Расстроенная и растерявшаяся женщина расплакалась и набросилась с претензиями на любимого. Но он спокойно объяснил, что это давняя традиция в его семье, когда они дарят уголь новичкам, впервые празднующим с ними Рождество. Он добавил, что так проще, поскольку всем родственникам, возможно, плохо знающим новичка, не нужно беспокоиться о поиске подарка, и для новичка это тоже интересный опыт.

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"Я сказала Дэну, что не могу поверить, что ради этого пропустила семейный праздник и ушла. Но теперь Дэн и некоторые из его семьи разрывают мой телефон, говоря, что я поставила его в неловкое положение перед его родственниками и сделала это неловким для всех".

Пользователи Reddit встали на ее защиту в комментариях:

Из-за этого вы пропустили Рождество своей семьи, и они не должны делать это с вами без предупреждения или согласия. То, что им нравится эта традиция, не означает, что она не может причинить вам вреда, и они явно испортили повод, а затем дали вам дурное объяснение

Особенно невнимательный во всем этом твой жених, ты заслуживаешь лучшего! Это было унижение

Это был бездумный и подлый поступок. Вы были так бережны и добры к ним. Мне очень жаль, надеюсь, вы провели более счастливое время со своей семьей

Скажите своему жениху, что вам нужно время подумать об этом. Это была плохая шутка. Блокируйте остальных, вам не нужен их постоянный негатив

Напомним, женщина отомстила мужу на Рождество за его "эгоистический" подарок. Она ждала время расплаты целый год.

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