Женщина хирургическим путем сделала себе ямочки на щеках: как она теперь выглядит (фото)

Женщина, которая всегда мечтала иметь ямочки на щеках, потратила 1500 долларов на операцию.

Об этом пишет nypost.com.

29-летняя уроженка Бостона Бекки Танг рассказала, что в 17 лет часто делала пирсинг щек после того, как кто-то сказал ей, что от этой процедуры у нее появятся ямочки.

"Я носила их, может быть, три месяца, а потом сняла", — объяснила Танг.

Бекки Танг / Фото: Kennedy News and Media

Смирившись с жизнью без ямочек, женщина в конце концов забыла о своей одержимости на длительное время, пока ей не сказали об операции.

В январе в 2023 году она легла под нож хирурга. Операция длилась всего 20 минут.

Бекки Танг / Фото: Kennedy News and Media

"На каждую сторону ушло около пяти минут. Это просто быстрый стежок внутри щеки, тянущий мышцу", — пояснила она.

После операции Танг сказала, что выглядела как "сумасшедшая" вид из-за того, что ее новенькие ямочки были такими глубокими, но в конце концов она полюбила их. Бекки также заявила, что ее лицо опухло.

Бекки Танг / Фото: Kennedy News and Media

"Первые два дня я чувствовала себя очень отечной. Больно не было, я могла есть и говорить. Единственный раз, когда мне было больно, это если я очень сильно смеялась. У меня было три дня антибиотиков, но боль была вполне управляемой. Я принимала обезболивающие только в первый день, а потом все было в порядке", — рассказала.

Танг также утверждала, что операция не повлияла на ее сон. Впрочем, в результате после заживления у нее осталась только одна ямочка на левой щеке. Она видна только тогда, когда она улыбается.

Бекки Танг / Фото: Kennedy News and Media

Несмотря на это, Танг утверждает, что с ней все хорошо и вспоминает, что врач предупредил ее, что это может произойти.

"Во время консультации врач сказал, что у небольшого процента людей ямочки полностью исчезают или исчезают настолько, что их можно увидеть только тогда, когда они улыбаются. Я стала одной из тех, у кого они почти полностью исчезли", — рассказала она.

Бекки Танг / Фото: Kennedy News and Media

Теперь женщина снова хочет сделать эту процедуру.

Напомним, в Великобритании 27-летний мужчина родил ребенка, потому что его любимая не могла забеременеть. Ради этого он приостановил свой трансгендерный переход.

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