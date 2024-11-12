Женщина хочет развестись с мужем, с которым прожила 25 лет, из-за "простой" привычки

Невинная, на первый взгляд, тактика ее мужа во время споров и разногласий довела ее до крайнего предела.

Женщина рассматривает возможность развода с мужем из-за, казалось бы, "простой" привычки, с которой она больше не может справиться.

Как пишет Mirror, на популярном форуме Reddit – Two Hot Takes – она спросила, не будет ли ее ошибкой, если она разведется с мужем, прожив с ним более двадцати лет, потому что он "задает слишком много вопросов".

Она объяснила, что всегда считала их отношения замечательными, а любые возникающие у них проблемы были ее виной, потому что она всегда видела своего мужа "очень умным, милым, щедрым и заботливым человеком".

Проблемы возникают всякий раз, когда они не соглашаются или спорят, потому что он способен всегда оставаться "спокойным и рациональным", тогда как 42-летняя женщина борется с этим и "растеряна, когда пытается аргументировать или отстаивать свою позицию".

Это потому, что ее муж задает "много вопросов – обо всем, особенно когда ему что-то не нравится или он считает, что это можно было бы улучшить". Она объяснила: "Я думаю, что это очень раздражает и разочаровывает. Он говорит, что "просто пытается понять", но часто кажется, что он пытается заставить меня понять, насколько нелеп был мой поступок. Это чувствуется как унижение. Лучший способ описать это – он разговаривает со мной, как отец с ребенком, который пытается заставить его понять, что он сделал не так".

Она объяснила, что ее муж часто применяет эту тактику перед их двумя сыновьями, которым 3 и 6 лет, и они начали разговаривать с ней так же и подвергать сомнению все ее действия.

Среди других вопросов, которые он задает – "почему ты не сделала этого раньше?" и "считаешь ли ты, что это лучшее, что ты можешь сделать сейчас?". Женщину это раздражает, но она "всегда пропускала это мимо ушей", потому что считала, что слишком много читает в том, что он говорит и как он это говорит.

Она также пытается сформулировать, что ее "муж действительно делает, чтобы огорчить" ее, описывая это как ощущение, похожее на "допрос", во время которого ей кажется, что она должна оправдываться насчет всего, что делает и говорит.

Она продолжила: "У меня развилась тревога из-за этого. Я волнуюсь из-за таких простых вещей, как покупка продуктов – почему я изменила нашу марку мыла? Почему я выбрала именно это мыло? Это было единственное такое мыло? Искала ли другие варианты, или только этот? Смотрела ли я только в Target, или еще где-то искала нашу обычную марку?"

В комментариях пользователи поделились своими советами:

Перестаньте отвечать. Просто скажите, что вам так захотелось. Затем посмотрите на него. Потом рассмейтесь и скажите: "О, милый. Ты можешь задавать все вопросы, которые хочешь, но ответ все равно будет один – потому что я так захотела".

Ого, он такой раздражительный! Я этого не выдержу. Ваша тревога будет гораздо меньше, когда вы уйдете. Просто будьте умны по поводу отъезда и сначала поговорите с адвокатом. Удачи вам!

То, что он делает, подрывает вас. Он заставляет вас подвергать сомнению каждый выбор, который вы делаете, чтобы вы не чувствовали уверенности в своей способности сделать что-то правильно. Теперь ваши дети сомневаются в вашей способности функционировать и принимать решения. Это коварно и намеренно. Вы не должны участвовать в этих допросах. Вы не несете ответственности ни перед мужем, ни перед детьми. Но, честно говоря, он делает это и наслаждается тем, что главный. Он так просто не отдаст свою власть.

Напомним, мужчина перепутал дату рождения жены и оставил ее в аэропорту. Из-за его ошибки женщину не пустили на самолет.

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