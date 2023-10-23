Женщина хочет сменить имя шестилетнего ребенка после "ужасного" признания мужа

Женщина рассказала, что меняет имя своей шестилетней дочери после того, как стала известна правда о ее муже.

Об этом пишет Mirror.

Сначала пара не могла прийти к единому мнению относительно идеального имени для своей дочери, пока в конце концов не решила называть ее Мэйв. Это имя предложил ее любимый. Но когда их дочери исполнилось шесть лет, расстроенная мама наконец-то узнала о правде, которая стоит за его решением. Когда она посетила ужин с университетскими друзьями своего мужа, они рассказали ей неприятную правду.

На Reddit мама объяснила: "Я и мой муж на двойном свидании с ним и одним из его старых друзей, которых он не видел со времен колледжа. Это был прекрасный вечер, пока не всплыло имя нашей девочки. На что у его друга появилось странное выражение лица. Я сразу подумала, что что-то не так, и заставила его рассказать мне, что именно, потом он сказал: "Так звали его девушку из колледжа".

Она добавила, что ее муж вел себя странно и никогда не вспоминал имя своей бывшей любимой, отметив: "Я слышала об этой девушке и знала, что он в нее влюбился, а она с ним порвала... Он ни разу не назвал ее по имени. Как вы понимаете, вечер был испорчен этой бомбой".

Далее женщина сказала, что считает "невероятно жутким" то, что ее ребенка назвали в честь женщины, с которой ее муж встречался и которую любил. Поэтому она решила изменить имя их дочери: "Я сказала ему, что по закону поменяю ее имя на другое. Моя дочь не возражает, но он отрицает и настаивает, что я "поврежу ее самочувствию". Однако мама дерзко написала: "Я все равно это сделаю".

Мнения пользователей социальных сетей разделились: некоторые заявили, что хотя ее муж должен быть правдив, она не должна менять имя дочери.

Мужчине, конечно, следовало вспомнить, что он встречался с кем-то с таким именем. И ваше чувство обиды и измены понятно. Но пытаться изменить имя шестилетнего ребенка из-за вашей обиды – это огромная избыточность.

Я понимаю, что то, что сделал ваш муж было жутким, и вам нужно об этом поговорить. Но это не повод изменять имя ребенка. Глупо ставить ревность выше собственного ребенка

Мэйв заставила бы вас думать прежде всего о дочери, а не о бывшей девушке

Напомним, раскрыт хитрый трюк женщин-изменщиц, чтобы скрыть свой роман от мужа. О новой тактике рассказала гуру свиданий.

Читайте также: