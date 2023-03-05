Женщина хотела быстро похудеть без диет: поэтому ее внутренние органы стали похожи на "бетон"

Жительница Великобритании 45-летняя Пинки Джолли хотела похудеть без диет и обратилась в клинику в Стамбуле, где ей пообещали сделать операцию по уменьшению желудка по низкой цене. Однако после этого у нее диагностировали сложную инфекцию, которая превратила ее внутренние органы в "бетон".

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Пинки Джолли рассказывает, что медики были обеспокоены тем, что она поправилась до 112 килограммов, имея проблемы со здоровьем, и посоветовали ей похудеть. Женщина, чтобы не сидеть на диетах, решила на 85% уменшить свой желудок. Для этого на одной из платформ, где небезразличные помогают нуждающимся, британка собрала 2 тысячи фунтов и уехала в Турцию. Именно в этой стране операция по уменьшению желудка была самой дешевой.

В ноябре 2022 года Пинки прооперировали, однако сразу после этого у нее начались проблемы со здоровьем: постоянная сильная боль в животе, рвота и обезвоживание. В декабре женщина обратилась к британским медикам. После обследования те обнаружили серьезную инфекцию, которая превратила внутренние органы пациентки "в бетон".

"Я потеряла четыре килограмма за четыре недели, потому что мой желудок крошечный. Я хотела сбросить восемь килограммов за два года. Они полностью провалили операцию и оставили мои внутренности настолько инфицированными, что, по словам врачей, они стали жесткими, как бетон", — говорит Пинки Джолли.

Фото: mirror.co.uk

Хирургам в конце января 2023 пришлось "промыть" внутреннюю часть желудка женщины, чтобы спасти ей жизнь. После этого она больше месяца боролась с сепсисом в больнице Королевского Ливерпульского университета.

Пинки говорит, что похудела до 82 килограммов, однако сейчас не может есть твердую пищу и волнуется за свое состояние. Она сожалеет, что согласилась на дешевую операцию в Турции.

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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