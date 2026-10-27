Женщина хотела убрать морщины с помощью филлеров, но едва не умерла: что случилось с её лицом

Филлеры едва не убили женщину: после инъекций ей пришлось делать операцию на лице / © pexels.com

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В Великобритании 59-летняя Хелена Коллард решила избавиться от морщин с помощью инъекций филлеров, однако косметическая процедура обернулась опасной инфекцией и экстренной операцией. Женщина обратилась к специалисту без лицензии, которого нашла в социальных сетях, а впоследствии оказалась в больнице. После лечения у неё остались постоянные шрамы.

О своей истории Гелена рассказала 26 октября в эфире британской программы «This Morning» на телеканале ITV, пишет LAD Bible.

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Как косметическая процедура обернулась опасными последствиями

В феврале этого года Коллард задумалась о том, как уменьшить морщины на лице. По словам женщины, после похудения она осталась недовольна своей внешностью и решила прибегнуть к косметическим инъекциям.

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В поисках подходящей услуги британка наткнулась в Facebook на объявление об инъекциях дермальных филлеров. Она связалась с мужчиной, предлагавшим эту процедуру, прислала ему свою фотографию и объяснила, какого результата хотела бы добиться.

Уже на следующий день Гелена пришла к нему домой, где ей сделали уколы. Впоследствии она призналась, что поспешила с решением. Если бы запись на процедуру была через три-четыре недели, женщина, скорее всего, отказалась бы от неё.

Перед введением препарата британка не проходила полноценной консультации и не подписывала никаких документов. По её словам, подготовка к процедуре ограничилась нанесением обезболивающего крема.

Сначала ей понравился результат инъекций. Однако вскоре лицо начало отекать, а в течение следующих нескольких дней состояние только ухудшалось.

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Отек усиливался, а женщина не могла нормально питаться

Заметив необычную реакцию, Гелена обратилась к мужчине, проводившему процедуру. По её словам, он заверил, что отек — это нормальная реакция после введения филлеров и причин для беспокойства нет.

Однако неприятные симптомы не проходили. Напротив, лицо британки продолжало отекать, а боль становилась всё сильнее. В конце концов ей стало трудно есть и пить. Из-за своего состояния женщина даже не могла выходить из дома.

Когда ситуация ухудшилась, Коллард самостоятельно обратилась за медицинской помощью. В больнице ей поставили диагноз «целлюлит» — кожная инфекция.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), без своевременного лечения такая инфекция может распространиться на другие части организма, в частности в кровь, мышцы и кости. В тяжелых случаях она может привести к сепсису.

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Врачам пришлось срочно прооперировать британку

Во время пребывания в больнице самочувствие Елены значительно ухудшилось. Женщина вспомнила, что однажды ночью ей стало настолько плохо, что она старалась не заснуть.

Впоследствии вокруг неё собрались медики, после чего ей провели экстренную операцию.

По словам британки, врачи решили не рисковать и не пытаться растворить введенный филлер. Вместо этого им пришлось хирургическим путем обработать участки, куда вводили препарат и где развилась инфекция.

Гелена перенесла опасные осложнения, однако после операции у неё остались постоянные шрамы.

Теперь женщина рассказывает о пережитом, чтобы предостеречь других от обращения к специалистам, не имеющим надлежащей лицензии. Она подчеркивает важность проверки квалификации людей, проводящих инъекционные процедуры.

Какие тревожные признаки заметила врач

Историю Елены прокомментировала специалист по здоровью кожи доктор Ами Вяс. Она обратила внимание на ряд обстоятельств, которые должны были насторожить пациентку ещё до начала процедуры.

Среди них — стоимость услуги, слишком быстрая запись, отсутствие необходимых документов, полноценной консультации и последующего медицинского сопровождения.

По словам врача, несмотря на то, что филлеры используются для улучшения внешности, их введение является медицинской процедурой. Она требует знания анатомии, соблюдения правил гигиены и соответствующей профессиональной подготовки.

Вьяс также отметила, что последствия инфекции оказались гораздо тяжелее, чем это могло показаться зрителям программы. Для телеэфира показали лишь часть фотографий, на которых было запечатлено состояние лица британки после осложнений.

Чем опасны инъекции филлеров

По данным Британского колледжа эстетической медицины (BCAM), дермальные филлеры используются для восстановления утраченного объема тканей, коррекции контуров лица и уменьшения заметности мелких морщин.

После таких инъекций возможны покраснения, отеки, синяки и зуд. Эти реакции считаются нормальными, однако процедура также может сопровождаться более серьезными осложнениями.

В частности, существует риск развития инфекций, образования уплотнений и узелков, а также закупорки артерий.

В BCAM поясняют, что должным образом подготовленный медицинский специалист должен знать, как предотвращать возможные осложнения и лечить их. Пациентам рекомендуют ещё до начала процедуры выяснить, какие меры безопасности применяет специалист.

Как отреагировали на этот случай в Великобритании

После обращения журналистов программы «This Morning» мужчина, делавший Хелене инъекции, заявил, что не имел намерения причинить ей вред. Он также сообщил, что поддерживает меры по повышению осведомленности об аллергических реакциях на филлеры.

В Министерстве здравоохранения Великобритании назвали случай с Коллардом недопустимым. В ведомстве сообщили о введении системы лицензирования, которая должна обеспечить надлежащую подготовку, страхование и соблюдение стандартов безопасности специалистами, проводящими подобные процедуры.

Кроме того, британское правительство объявило о новых ограничениях в отношении отдельных косметических процедур. В частности, введение дермальных филлеров за пределами лица, например для увеличения ягодиц, будет юридически квалифицироваться как косметическая хирургическая процедура. Проводить такие вмешательства смогут только квалифицированные медицинские работники.

Ограничения также коснутся процедур повышенного риска, в числе которых — глубокие химические пилинги и так называемые «вампирские» процедуры для лица. Их смогут проводить врачи, стоматологи, отдельные категории медсестер, акушерок и фармацевтов.

За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы, в частности фиксированные взыскания в размере до 4000 фунтов стерлингов или штрафы без установленного верхнего предела.

Напомним, американская модель и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз» Брэнди Гленвилл сообщила о предстоящей операции на лице после трёх лет борьбы с заболеванием. Врач обнаружил под её кожей два образования, которые, по его предположению, могут быть грибковыми скоплениями или чем-то живым.

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