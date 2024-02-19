Женщина инсценировала 17 беременностей и получила 110 000 евро – фото

Итальянку обвиняют в инсценировании не менее 17 беременностей – 12 выкидышей и 5 фальшивых родов – чтобы получить пособие в размере 110 000 евро.

Об этом пишет Oddity Central.

У 50-летней Барбары Иоэле за последние 24 года было необычное количество беременностей, что привело к многолетнему отпуску в связи с беременностью и родами и выплатам государственной помощи. Согласно документам, предоставленным женщиной, она имела 17 беременностей, 12 из которых оборвались. Остальные пять якобы привели к рождению здоровых младенцев по имени Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Исмаэль. Впрочем, нет никаких записей о том, что они когда-то были зарегистрированы и никто их никогда не видел.

Барбара "родила" своего младшего ребенка в декабре в прошлом году, но теперь власти утверждают, что на поздних сроках "беременности" она находилась под наблюдением, и у них есть доказательства того, что она никогда не была в положении. Они обвиняют ее в том, что она инсценировала все 17 заявленных беременностей, чтобы получить денежную помощь и отпроситься с работы.

Барбара Иоэле / Фото: facebook.com/davide.pizzinato

Дело Барбары недавно попало в заголовки национальных новостей Италии, и не зря. Ее история настолько невероятна, что большинство режиссеров сочли бы ее чрезмерной. Прокуроры утверждают, что ее тщательно продуманное мошенничество за последние два десятилетия содержало кражу свидетельств о рождении из римской клиники и других поддельных документов, а также подписей врачей, подушек, имитирующих беременный живот, и отрепетированную прогулку, чтобы выглядеть беременной.

Чтобы заявить обо всех своих беременностях, Барбара зарегистрировала украденные медицинские справки поддельными подписями и смогла получить около 110 000 евро в виде пособия по беременности и родам, а также годы декретного отпуска от разных работодателей. Невероятно, но никто ничего не подозревал, учитывая, что она, как сообщается, делала это с 2000 года, но ее успех закончился в прошлом году, когда трудовая полиция начала следить за ее последней беременностью, собирая доказательства того, что она на самом деле не беременна. Это начало расследование ее предыдущих беременностей.

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"Я прекрасно знал, что моя партнерша не беременна", — признался на допросе Давид Пиццинато, 55-летний партнер Барбары, утверждая, что знал о мошенничестве с 2012 года, когда начались их отношения. Его обвиняют в соучастии, но, очевидно, он более чем готов дать показания против Иоэле в обмен на более мягкий приговор.

Что касается женщины, то, несмотря на неопровержимые доказательства против нее – отсутствие у нее пятерых детей, поддельные документы, показания партнера, слежка и т.д. – она остается непокорной. Чтобы не явиться на допрос, 50-летняя женщина предъявила две медицинские справки, на этот раз настоящие, подтверждающие ее тяжелое состояние здоровья. Однако ей грозит заключение за финансовое мошенничество и мошенничество по личным данным, среди других обвинений.

Напомним, женщина пыталась сбежать из клиники после пластической операции, чтобы не платить. Ее остановили на улице.

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