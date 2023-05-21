Женщина искала любовь на сайте знакомств и потеряла 450 тысяч долларов: что произошло

Женщина говорит, что новый любимый заставлял ее инвестировать, а затем скрылся.

В США женщина потеряла 450 тысяч долларов, познакомившись с красивым мужчиной на сайте знакомств. Он во время общения вошел в доверие и предложил зарабатывать деньги в фейковом приложении.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

37-летняя Шрея Датта рассказала, что стала жертвой аферы, которую в Сети называют "свинорезкой". Женщина из Филадельфии, США, утверждает, что попала на этот жестокий тренд после того, как искала любовь онлайн – и это стоило ей 450 тысяч долларов.

Она отметила, что схема инвестирования в криптовалюту разорила ее банковский счет на огромную сумму. Из-за этого она была вынуждена арендовать более дешевое жилье, продать свою машину и задуматься над "красными флажками" в своих так называемых "отношениях", которые начались в приложении для знакомств Hinge.

Термин "свинорезка" происходит от китайского названия мошенничества, поскольку считается, что именно там оно зародилось. Мошенники притворяются невинными людьми, которые ищут любовь. Найдя свою жертву, они рассказывают ей, что заработали большое состояние на торговле криптовалютой. Они поощряют своего нового партнера попробовать, предлагая ему инвестировать реальные деньги через фальшивое приложение. Далее – мошенник пытается убедить партнера вкладывать все больше и больше денег в "инвестиционную платформу". Поначалу жертве могут разрешить вывести часть средств из фальшивого приложения, но после нескольких инвестиций она не может снять больше.

Шрея рассказала, что именно это с ней и случилось. Она убеждает, что фальшивое приложение выглядело как настоящее и поначалу ей даже разрешили вывести из него 1200 долларов. Во время общения с любимым тот и дальше убеждал женщину инвестировать и откладывал встречу.

Она утверждает, что парень отолжыл ей 150 000 долларов, приказав продать акции и взять личные ссуды. По ее словам, к концу марта ее инвестиции в фейковое приложение в размере 450 000 долларов выросли более чем вдвое, но она не смогла их забрать. Вместо этого ей потребовали уплатить 10-процентный личный налог, чтобы получить доступ к собственным деньгам.

Тогда женщина обратилась к брату, который является юристом и он провел расследование. Оказалось, что "любимым" женщины был тренер из Германии, который и не подозревал, что его фото использовали для мошенничества.

Сайт для знакомств, где женщина познакомилась с аферистом, обратился к своим клиентам с призывом никогда не проводить таким образом никаких финансовых операций.

Напомним, 53-летнюю Андреа Саншайн заблокировали на сайте знакомств. Женщина возмущена таким решением и говорит, что это повлияло на ее сексуальную жизнь, ведь до этого было 720 любовников.

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