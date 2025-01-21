Женщина искала в Интернете рецепты и неожиданно нашла видео, где занимается сексом

Она увидела свое видео, снятое и опубликованное в Сеть без ее согласия.
Женщина, которая искала кулинарные рецепты, совершила тревожное открытие, когда нашла видео, на котором она участвует в сексуальном акте.
Об этом пишет Unilad.
Натали Браун из Галифакса, Канада, решила поискать рецепт на сайте Food Network, но когда 39-летняя женщина нажала кнопку "F", она совершила мрачное открытие. Поисковая строка направила ее на другой сайт, начинавшийся на "F" — Fetlife, канадскую социальную сеть для людей, интересующихся сексуальными фетишами.
Там она нашла видео, на котором она полностью оголена и участвует в сексуальном акте, о существовании которого даже не подозревала.
Натали сказала: "Я была так унижена. Я чувствовала себя дурой, я испытывала смущение, я испытывала страх".
До боли в сердце Натали поняла, что ее партнер снял видео с завязанными глазами, по его просьбе, перед тем, как загрузить его на Fetlife.
"Я не соглашалась, чтобы меня так снимали. Я не хотела, чтобы меня снимали", – добавила она.
Дартмутский провинциальный суд заслушал информацию о том, что лицо и верхняя часть тела Натали не появились в 12-секундном клипе, но ее нижняя часть тела была видима и полностью обнажена.
Ее бывший парень, 43-летний Конор Долан, был обвинен в апреле в прошлом году в вуайеризме и распространении интимных изображений без согласия. Сначала он не признавал себя виновным, пока обвинение не сняло обвинения в вуайеризме в обмен на признание вины по обвинению в распространении. Это позволило избежать судебного разбирательства дела, хотя судья сказал, что в противном случае Долану могло угрожать заключение.
Вместо этого опальный мужчина был приговорен к четырем месяцам условного заключения с 6 января, что означает, что он находится под домашним арестом и имеет судимость.
На вопрос суда, хочет ли он что-нибудь сказать, Долан ответил, что ему "очень жаль".
Кроме съемок обнаженной нижней части тела Натали, кадры были сняты в доме тогдашней пары, в то время как Долан держал ее собаку, изображенную на фотографиях его профиля в Fetlife. Также можно было услышать голос Натали, и все это, по словам судьи, свидетельствовало о том, что ее можно было узнать с достаточной степенью вероятности.
Судья Тим Дэйли сказал: "Это был акт сексуального насилия над интимным партнером в Интернете. Без сомнения. Это было массовое нарушение неприкосновенности частной жизни".
Сейчас Натали стремится повысить осведомленность о таком насилии и порно с целью мести, а также о том, как тяжело было удалить интимные видеоматериалы, на которых она изображена.
Как сообщается, Fetlife отклонил ее запрос на том основании, что это собственность Долана, и она не может подтвердить свое присутствие на видеозаписи.
Прокурор Пол Нифер заявил, что тюремное заключение "обычно назначается в случаях, когда речь идет о порно с целью мести, когда кто-то делает это намеренно, чтобы нанести вред жертве или по каким-либо причинам отомстить ей".
Он продолжил: "В этом случае мы не имели этого фактора".
Суд также услышал, что видео было опубликовано за две недели до того, как Натали обнаружила его в сентябре в 2019 году, но оставалось видимым в Интернете в течение четырех лет без ее ведома после того, как Долан сказал ей, что удалил его.
Тогда он признался, что имеет "порно/сексуальную зависимость", и пара решила разойтись в декабре в 2019 году. Но Долан восстановил аккаунт Fetlife только через пять месяцев после того, как заявил, что удалил его. Окончательно он удалил видео 28 января в 2024 году.
В заявлении, зачитанном суду, он утверждал, что опубликовал видео, чтобы попытаться привлечь других сексуальных партнеров, и оно было "не о ней".
Натали рыдала в суде, говоря: "Мысль о том, что кто-то может свести мое тело, мою автономию, мое достоинство, мое человечность к чему-то для своего потребления без моего согласия, невыносимо".
Напомним, в Киеве мать увидела видео секса взрослого мужчины и ее 15-летней дочери. На суде мужчина утверждал, что занимался сексом с девушкой с ее согласия.
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