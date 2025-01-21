Женщина искала в Интернете рецепты и неожиданно нашла видео, где занимается сексом

Она увидела свое видео, снятое и опубликованное в Сеть без ее согласия.

Женщина, которая искала кулинарные рецепты, совершила тревожное открытие, когда нашла видео, на котором она участвует в сексуальном акте.

Об этом пишет Unilad.

Натали Браун из Галифакса, Канада, решила поискать рецепт на сайте Food Network, но когда 39-летняя женщина нажала кнопку "F", она совершила мрачное открытие. Поисковая строка направила ее на другой сайт, начинавшийся на "F" — Fetlife, канадскую социальную сеть для людей, интересующихся сексуальными фетишами.

Там она нашла видео, на котором она полностью оголена и участвует в сексуальном акте, о существовании которого даже не подозревала.

Натали сказала: "Я была так унижена. Я чувствовала себя дурой, я испытывала смущение, я испытывала страх".

До боли в сердце Натали поняла, что ее партнер снял видео с завязанными глазами, по его просьбе, перед тем, как загрузить его на Fetlife.

"Я не соглашалась, чтобы меня так снимали. Я не хотела, чтобы меня снимали", – добавила она.

Натали Браун / Фото: CBC News/YouTube

Дартмутский провинциальный суд заслушал информацию о том, что лицо и верхняя часть тела Натали не появились в 12-секундном клипе, но ее нижняя часть тела была видима и полностью обнажена.

Ее бывший парень, 43-летний Конор Долан, был обвинен в апреле в прошлом году в вуайеризме и распространении интимных изображений без согласия. Сначала он не признавал себя виновным, пока обвинение не сняло обвинения в вуайеризме в обмен на признание вины по обвинению в распространении. Это позволило избежать судебного разбирательства дела, хотя судья сказал, что в противном случае Долану могло угрожать заключение.

Вместо этого опальный мужчина был приговорен к четырем месяцам условного заключения с 6 января, что означает, что он находится под домашним арестом и имеет судимость.

На вопрос суда, хочет ли он что-нибудь сказать, Долан ответил, что ему "очень жаль".

Кроме съемок обнаженной нижней части тела Натали, кадры были сняты в доме тогдашней пары, в то время как Долан держал ее собаку, изображенную на фотографиях его профиля в Fetlife. Также можно было услышать голос Натали, и все это, по словам судьи, свидетельствовало о том, что ее можно было узнать с достаточной степенью вероятности.

Судья Тим Дэйли сказал: "Это был акт сексуального насилия над интимным партнером в Интернете. Без сомнения. Это было массовое нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сейчас Натали стремится повысить осведомленность о таком насилии и порно с целью мести, а также о том, как тяжело было удалить интимные видеоматериалы, на которых она изображена.

Как сообщается, Fetlife отклонил ее запрос на том основании, что это собственность Долана, и она не может подтвердить свое присутствие на видеозаписи.

Прокурор Пол Нифер заявил, что тюремное заключение "обычно назначается в случаях, когда речь идет о порно с целью мести, когда кто-то делает это намеренно, чтобы нанести вред жертве или по каким-либо причинам отомстить ей".

Он продолжил: "В этом случае мы не имели этого фактора".

Суд также услышал, что видео было опубликовано за две недели до того, как Натали обнаружила его в сентябре в 2019 году, но оставалось видимым в Интернете в течение четырех лет без ее ведома после того, как Долан сказал ей, что удалил его.

Тогда он признался, что имеет "порно/сексуальную зависимость", и пара решила разойтись в декабре в 2019 году. Но Долан восстановил аккаунт Fetlife только через пять месяцев после того, как заявил, что удалил его. Окончательно он удалил видео 28 января в 2024 году.

В заявлении, зачитанном суду, он утверждал, что опубликовал видео, чтобы попытаться привлечь других сексуальных партнеров, и оно было "не о ней".

Натали рыдала в суде, говоря: "Мысль о том, что кто-то может свести мое тело, мою автономию, мое достоинство, мое человечность к чему-то для своего потребления без моего согласия, невыносимо".

Напомним, в Киеве мать увидела видео секса взрослого мужчины и ее 15-летней дочери. На суде мужчина утверждал, что занимался сексом с девушкой с ее согласия.

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