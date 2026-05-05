Женщина использовала сперму покойного сына: история рождения “внука-ребенкa”

Ребенок и мать / Иллюстративные фото / © pexels.com

В Испании женщина использовала сперму покойного сына для рождения ребенка. Ана Обрегон, которая в 2023 году приняла в семью девочку Аниту, рассказала, как сильно малыши повлияли на ее жизнь. По словам женщины, у ребенка такое же чувство юмора, как его покойный отец.

Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о пополнении в семье

Испанская телеведущая и актриса Ана Обрегон, 71 год, сказала, что переродилась, когда в марте 2023 года на свет появилась ее внучка Анита Сандра.

Ее сын Алес умер в 2020 году в возрасте 27 лет после борьбы с редким видом рака костей — саркомой Юинга.

За неделю до смерти Алес, сохранивший свой биоматериал после диагноза, выразил желание иметь ребенка.

Ана исполнила желание сына, отправившись в США, где воспользовалась услугами донорства яйцеклетки и суррогатного материнства, поскольку в Испании оно запрещено.

Она рассказывала, что Алес любил детей и мечтал о собственной семье, даже хотел назвать дочь в честь матери Аной.

Ана говорит, что Анита принесла в ее жизнь «свет» и «радость», а момент, когда она впервые взяла ребенка на руки, стал для него чувством новой жизни.

В сообщении в Instagram на день рождения ребенка она написала, что Анита заполнила ее «темный мир» радостью, игрушками, смехом и любовью, и что она видит в ней своего покойного сына.

Она также отметила, что будет рассказывать девочке о мужестве ее отца и о том, как сильно он мечтал увидеть ее, хотя сейчас он «в небе».

Ана добавила, что молится о здоровье и счастье ребенка и верит, что они всегда будут вместе духовно.

Ана и Алес

Как мы писали, в Греции планируют запретить использование суррогатного материнства одиноким мужчинам и однополым мужским парам. Причина — уточнение законодательства относительно понятия «невозможности вынашивать беременность», которое не может применяться к мужчинам как медицинскому диагнозу бесплодия. Власти объясняют, что новые правила должны убрать юридические пробелы и предотвратить злоупотребления в сфере суррогатного материнства. В то же время, женщины сохраняют право на доступ к этой процедуре независимо от семейного статуса или ориентации.

