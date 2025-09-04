Женщина из TikTok шокирована: ее лицо стало мировым тату-трендом

Татуировка / © Associated Press

Американка Бриттани Уиллоу, известная в TikTok своими короткими роликами и контентом категории NSFW, рассказала о необычном вирусном тренде. Ее лицо стало популярным среди тату-мастеров, которые воспроизводят его на телах людей в разных странах.

Об этом сообщило издание Ladbible.

В своем ролике, который набрал более 1,7 миллиона просмотров, блогер объяснила, как все началось. Уиллоу вспомнила, что несколько лет назад опубликовала в Instagram фото в гриме Пеннивайза из фильма «Оно». Через некоторое время ей прислали первое фото татуировки с ее лицом. Впоследствии подобных примеров становилось все больше.

«Я сделала макияж как Пеннивайз (из) „Оно“ и опубликовала его в Instagram очень давно. И вдруг, через пару месяцев после того, как я это опубликовала, кто-то прислал мне фотографию, где он сделал татуировку на моем лице, и я подумала: „О, ладно“. А потом, через пару месяцев, появилась еще одна, и еще одна», — рассказала Уиллоу.

Она добавила, что тату-мастера из разных стран присылали ей работы, хотя никто не спрашивал разрешения. Однако, по ее словам, ее это особо не волнует. Девушка подчеркнула, что странно осознавать: десятки людей имеют татуировки с ее лицом, даже не зная, кто она на самом деле.

В комментариях под видео пользователи признались, что уже видели эти рисунки. Один из подписчиков написал: «Я подумал: „Никогда такого не видел“… Видел!» Другой отметил, что знает человека, у которого есть такая татуировка.

Уиллоу призвала тех, кто сделал татуировки с ее лицом, выходить с ней на связь. Она призналась, что, несмотря на всю странность ситуации, поражена тем, как мастерски художники смогли воссоздать сложный образ в татуировках.

Дизайн татуировки стал вирусным. Фото: TikTok/@brittany.willow

