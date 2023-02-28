Женщина из-за редкой болезни спит по 22 часа в сутки: однажды она провела в постели четыре дня

38-летняя Джоанна Кокс из Великобритании вынуждена спать по 18-22 часа в сутки из-за редкой болезни. Когда сон женщины длится меньше времени – она видит галлюцинации и чувствует невыносимую усталость.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

У Джоанны диагностировали идиопатическую гиперсомнию. Это редкое состояние провоцирует дневной сон. Это часто приводит к тому, что люди не могут проснуться и чувствуют себя "беспокойными" и "умственно затуманенными".

Женщина рассказала, что она начала замечать, что засыпает в необычных местах – во время вечеринки в ночном клубе и за рулем автомобиля. Впоследствии, если Джоанна долго не спала, она стала видеть разные галлюцинации. Женщина рассказала, что однажды она проспала четыре дня, поскольку не могла проснуться. После этого ее госпитализировали, поскольку уровень сахара в крови был низким. Теперь женщина не может полноценно питаться, поскольку из-за постоянного желания спать ничего не готовит и вынуждена употреблять протеиновые коктейли.

Фото: mirror.co.uk

"Это, честно говоря, разрушает мою жизнь — я как настоящая спящая красавица. Меня нельзя разбудить, когда я заснула. Я не могу работать, не могу водить машину, не могу строить планы, потому что не знаю, проснусь ли. Я просыпаюсь, не зная, какой сегодня день и как долго я спала. Это такое изолированное состояние, в котором я живу, и я очень хочу, чтобы мне помогли", — говорит женщина.

У Джоанны есть две взрослые дочери, которые ей помогают. Из-за расстройства сна у женщины нет партнера. Сейчас женщина ищет врача, который мог бы помочь ей.

Напомним, в городе Траффорде, Большой Манчестер, в Великобритании, кот Рафаэль спустя семь лет после своих "похорон", вернулся домой.

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