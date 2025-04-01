Женщина изменила цвет кожи, чтобы стать "экзотической Барби": как она выглядит

Мартина Биг после перевоплощения / © Daily Mail

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36-летняя Мартина Биг из Германии, утверждающая, что имеет самую большую в Европе грудь, с помощью инъекций изменила цвет кожи. Она заявила, что хоть и родилась белой, но теперь «идентифицирует себя как чернокожая».

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Бывшая стюардесса впервые попала в заголовки газет в 2017 году, когда заявила, что «лучше быть черной», продемонстрировав свое потрясающее перевоплощение. Мартина Биг объяснила, что и она, и ее муж Майкл Эввен сделали себе инъекции меланотана — синтетического гормона для затемнения кожи.

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Мартина Бег к изменению внешности / © Daily Mail

Восемь лет спустя Мартина считает, что ее превращение в «экзотическую Барби» завершилось и что ее физические черты соответствуют ее «расовой идентичности» как чернокожей. Она также окрестилась в Кении и получила новое имя.

Мартина говорит, что инъекции изменили все — от цвета ее кожи и цвета глаз.

Когда она начала документировать свою трансформацию в социальных сетях, Мартина подверглась жестокой критике за то, что она превратилась в чернокожую и снялась в фильме «Блэкфейс».

«Я думала, что нужно изменить свое мышление, и поэтому шаг за шагом училась, как приспособить свое мышление к тому, чтобы быть темнокожей и узнать больше о культуре», — сказала Мартина, которая потратила почти 67 000 фунтов стерлингов (свыше 3,5 млн грн) на изменение своей внешности.

Мартина до и после изменения цвета кожи / © Daily Mail

После трех поездок в Африку Мартина представляется чернокожей и считает себя своеобразным «мостом» между расами.

«Я горжусь тем, что полностью изменила себя, и потому стараюсь быть мостом между белыми и чернокожими людьми», — говорит она.

Мартина, имеющая грудь 32-го размера после операции по их увеличению, также заявила, что они с мужем «получили приглашение от поклонников из многих африканских стран», чтобы поселиться среди них.

«Пока в нашем списке Кения и Намибия», — поделилась Мартина планами супругов по эмиграции, добавив, что «было нелегко сделать выбор».

Она выразила желание «расширить нос» с помощью хирургического вмешательства и увеличить ягодицы, прежде чем переехать в Африку из Западной Германии.

«Поскольку я хочу, чтобы мои операции были очень экстремальными, я не знаю ни одного хирурга в Африке, который мог бы это сделать, — сказала Мартина. Я надеюсь, что мы сможем решить остальные вопросы в ближайшее время и осуществить нашу мечту об эмиграции как можно скорее».

Мартина рассказала, что она перенесла несколько операций и уколов красоты, чтобы выглядеть так, как сейчас. Женщина и дальше планирует увеличивать грудь, чтобы она стала «такой большой, как „Титаник“.

Также она убеждена, что ее дети родятся темнокожими, хотя они с мужем белые.

Дата публикации 18:01, 01.04.25 Количество просмотров 2 Новости ТСН 18:00 1 апреля! ДТП с украинцами! Отбитое у россиян село! Пополнение у известных аистов